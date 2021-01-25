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Наименование процедуры
Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Хозяйственные сараи (56 ед.). Лот 43 - Хозяйственный сарай, 1-этажный, общая площадь 32,50кв.м., инв.37-XXI-51-033, лит.Г. Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»
Категория
Аукцион
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Луховицкий район, п. Газопроводск
Номер извещения
ГП060546
Способ реализации
Продажа
Продавец / инициатор продажи
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Предмет договора
Лот 43 - Хозяйственный сарай, 1-этажный, общая площадь 32,50кв.м., инв.37-XXI-51-033, лит.Г
Начальная цена
136637.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
13664.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
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Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 13:18 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 18:00
Дата и время проведения
27.01.2021 11:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость, прочее
Описание имущества (объекта) характеристики
В соответствии с извещением
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
21564.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ
Юридический адрес
117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25
Контактный телефон
+7 495 276-00-51 доб. 218
Адрес электронной почты
t.yupenina@etpgpb.ru
Ф.И.О. контактного лица
Юпенина Татьяна Юрьевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Контактное лицо продавца/инициатора
Вовк Денис Валерьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
a.zharinov@gtm.gazprom.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 495 817-04-40
Адрес местонахождения продавца/инициатора
142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с извещением
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с извещением
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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