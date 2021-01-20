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Номер извещения
32009849439
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый аукцион на право заключения договора на поставку масла Гипол-РС.
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение
Дата публикации
25.12.2020 13:28
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,
Почтовый адрес
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1
Контактный телефон
+7 4832 22-14-81
Факс
--
Адрес электронной почты
nusacheva@baz32.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марочкина Н. В.
Место рассмотрения предложений
г. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Право заключения договора на поставку гидравлического масла Гипол-РС
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 09:00 GMT +320.01.2021 09:0020.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849439Дата и время окончания срока приема заявок Право заключения договора на поставку гидравлического масла Гипол-РСг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1
Дата окончания срока рассмотрения заявок
26.01.2021 16:3026.01.2021 16:3026.01.2021 16:30Europe/MoscowДата окончания срока рассмотрения заявок 32009849439Дата окончания срока рассмотрения заявок Право заключения договора на поставку гидравлического масла Гипол-РСг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1
Дата и время проведения
28.01.2021 10:0028.01.2021 10:0028.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время проведения 32009849439Дата и время проведения Право заключения договора на поставку гидравлического масла Гипол-РСг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1
Подведение итогов не позднее
01.02.2021 16:0001.02.2021 16:0001.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849439Подведение итогов не позднее Право заключения договора на поставку гидравлического масла Гипол-РСг. Брянск, ул. Сталелитейная, д. 1
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Право заключения договора на поставку гидравлического масла Гипол-РС
Начальная цена
10 046 181,60
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
100 461,82 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1,
241035, ОБЛ БРЯНСКАЯ, Г БРЯНСК, УЛ СТАЛЕЛИТЕЙНАЯ, 1
19.20
19.20
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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