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    Главная / Торги / Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторождения

    Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторождения

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 15:0025.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060544Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторожденияСаратовПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060544

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторождения

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 13:16

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    1_Договор_Мониторинг.doc

    1_ТЗ__мониторинг.docx

    Документы_от_контрагента.doc

    прил_3___инструкция_претендента.docx

    прил_3а___заявка_на_участие_в_тендере.doc

    прил_3б___квалификационная_анкета_претендента.xls

    1_Календарный_план_на_пять_лет_.docx

    1_ТЗ_мониторинг.pdf

    прил_3в___форма__доверенности.doc

    Протокол_Итоги.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Юридический адрес

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    Почтовый адрес

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Контактный телефон

    +7 8452 54-83-53

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@lukbeloil.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Филиппенко Ирина Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    Саратов

    Закупки и тендеры Саратовская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторождения

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    25.01.2021 15:00 GMT +325.01.2021 15:0025.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060544Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторожденияСаратов

    Дата и время вскрытия заявок

    25.01.2021 15:0025.01.2021 15:0025.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060544Дата и время вскрытия заявок Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторожденияСаратов

    Подведение итогов не позднее

    25.02.2021 15:0025.02.2021 15:0025.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060544Подведение итогов не позднее Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторожденияСаратов

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.02.202125.02.2021 15:0025.02.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060544Подведение итогов не позднее Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторожденияСаратов

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторождения

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    согласно ТЗ

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Гурьяновское месторождение расположено на территории Ровенского и Энгельсского районов левобережья Саратовской области в пределах Гурьяновского лицензионного участка и вклю-чает в себя два локальных поднятия - Восточное и Западное.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    После завершения Исполнителем каждого этапа Работ, определенных в Календарном плане (Приложение № 1), Заказчик производит платеж за выполненный этап в полном разме-ре, определенный в Календарном плане (Приложение № 1) в течение 30 (Тридцати) банков-ских дней на основании подписанного Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ и соответствующего оригинала счета-фактуры, выставляемого Исполнителем.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЛУКБЕЛОЙЛ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ЛУКБЕЛОЙЛ
    Все закупки и тендеры ЛУКБЕЛОЙЛ

    Адрес местонахождения

    410038, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, пр-д 2-й Соколовогорский, д.2, ком.307

    410056, Российская Федерация, Саратовская область, Саратов, Ульяновская, 42

    Классификатор ОКПД2

    71.12.3

    Услуги в области геологических, геофизических и взаимосвязанных изыскательных работ и консультативные услуги

    Классификатор ОКВЭД2

    71.12.3

    Работы геолого-разведочные, геофизические и геохимические в области изучения недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/893100/name/606d5cb62707f3.53086631

    07.04.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение работ по мониторингу геолого-гидродинамической модели и оптимизации системы разработки залежей Западного поднятия Гурьяновского нефтяного месторождения"

    Кол-во:

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