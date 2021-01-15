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    Главная / Торги / Оказание образовательных услуг

    Оказание образовательных услуг

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 09:5915.01.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850642Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услугПензаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009850642

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1023-2020

    Наименование закупки

    Оказание образовательных услуг

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 15:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Форма_Коммерческое_предложение.xlsx

    Извещение.docx

    Проект_договора.docx

    Техническое_задание.rar

    Документация.docx

    doc11383420210121125415.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Юридический адрес

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    Почтовый адрес

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Контактный телефон

    +7 8412 98-87-38

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    omts1@penzaoblgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Киселев Олег Владимирович

    Место рассмотрения предложений

    Пенза

    Закупки и тендеры Пензенская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание образовательных услуг

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 09:59 GMT +315.01.2021 09:5915.01.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850642Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услугПенза

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850642Дата и время вскрытия заявок Оказание образовательных услугПенза

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 15:0020.01.2021 15:0020.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850642Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услугПенза

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 15:0020.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850642Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услугПенза

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание образовательных услуг

    Начальная цена

    1 352 766,67

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА

    Адрес местонахождения

    440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,

    440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50

    Классификатор ОКПД2

    85.42

    Услуги по дополнительному профессиональному образованию

    Классификатор ОКВЭД2

    85.42

    Образование профессиональное дополнительное

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832659/name/6009839b5c1145.40089350

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Образование профессиональное дополнительное"

    Кол-во: 1.00000

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