www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009850642
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание образовательных услуг
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 15:27
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
Почтовый адрес
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
Контактный телефон
+7 8412 98-87-38
Факс
{}
Адрес электронной почты
omts1@penzaoblgaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Киселев Олег Владимирович
Место рассмотрения предложений
Пенза
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание образовательных услуг
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 09:59 GMT +315.01.2021 09:5915.01.2021 09:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850642Дата и время окончания срока приема заявок Оказание образовательных услугПенза
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850642Дата и время вскрытия заявок Оказание образовательных услугПенза
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 15:0020.01.2021 15:0020.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850642Подведение итогов не позднее Оказание образовательных услугПенза
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание образовательных услуг
Начальная цена
1 352 766,67
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕНЗА
Адрес местонахождения
440600, ОБЛ ПЕНЗЕНСКАЯ, Г ПЕНЗА, УЛ МАКСИМА ГОРЬКОГО, 50,
440602, Пензенская область, г. Пенза, ул. Максима Горького, д.50
85.42
85.42
Документация лота
Кол-во: 1.00000
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.