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Номер извещения
ГП060540
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос цен
Дата публикации
25.12.2020 13:09
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
Почтовый адрес
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
Контактный телефон
495 доб.513-80-52
Факс
+7 495 513-67-98
Адрес электронной почты
andrey.markin25@rsce.ru
Ф.И.О. контактного лица
Маркин Андрей Сергеевич
Место рассмотрения предложений
Королев
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 10:00 GMT +315.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060540Дата и время окончания срока приема заявок Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»Королев
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060540Дата и время вскрытия заявок Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»Королев
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»
Начальная цена
1 950 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
141070 Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
Адрес местонахождения
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,
141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А
58.29.50.000
Документация лота
Кол-во: 1
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