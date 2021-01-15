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    Главная / Торги / Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»

    Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060540Дата и время окончания срока приема заявок Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»КоролевПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060540

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    171-3/307

    Наименование закупки

    Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос цен

    Дата публикации

    25.12.2020 13:09

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_из_протокола_ЗК__1_3.pdf

    Проект_договора_4.docx

    Документация_3.doc

    Уведомление_о_внесении_изменений.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКАЯ КОРПОРАЦИЯ ЭНЕРГИЯ ИМЕНИ С.П.КОРОЛЁВА
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Юридический адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    Почтовый адрес

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Контактный телефон

    495 доб.513-80-52

    Факс

    +7 495 513-67-98

    Адрес электронной почты

    andrey.markin25@rsce.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Маркин Андрей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Королев

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 10:00 GMT +315.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060540Дата и время окончания срока приема заявок Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»Королев

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060540Дата и время вскрытия заявок Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»Королев

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    27.01.202127.01.2021 10:0027.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060540Подведение итогов не позднее Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»Королев

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»

    Начальная цена

    1 950 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    141070 Московская область, г. Королев, ул. Ленина, д. 4АРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Цена включает все расходы поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с проектом договора.

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО РКК ЭНЕРГИЯ
    Все закупки и тендеры ПАО РКК ЭНЕРГИЯ

    Адрес местонахождения

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЁВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А,

    141070, ОБЛ МОСКОВСКАЯ, Г КОРОЛЕВ, УЛ ЛЕНИНА, 4А

    Классификатор ОКПД2

    58.29.50.000

    Услуги по предоставлению лицензий на право использовать компьютерное программное обеспечение

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837731/name/60131a5e6e3666.57630330

    29.01.2021

    Документация

    21.01.2021

    Проект договора

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Лицензия «1С.ERP.Управление холдингом»"

    Кол-во: 1

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