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Наименование процедуры
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Красноярский край, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Гвардейская, д. 19а, пом. 2. Общая площадь - 359,2 кв.м)
Категория
Публичное предложение
Адрес местонахождения имущества (объекта)
Красноярский край, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Гвардейская, д. 19а, пом. 2.
Номер извещения
ГП060541
Способ реализации
Аренда
Продавец / инициатор продажи
Акционерное Общество Военторг
Предмет договора
На право заключения договора аренды объекта недвижимого имущества АО «Военторг-Восток» (Красноярский край, ЗАТО Солнечный, п. Солнечный, ул. Гвардейская, д. 19а, пом. 2. Общая площадь - 359,2 кв.м)
Начальная цена
35.0
Валюта
RUB
Размер обеспечения задатка (в рублях)
12572.00
Подавать заявки без использования электронной подписи
Торги с ЭП
Этапы процедуры продажи имущества:
Дата и время начала срока подачи заявок
25-12-2020 13:11 +03:00
Дата окончания срока рассмотрения заявок
29.01.2021 10:00
Дата и время проведения
01.02.2021 10:00
Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи
Тип имущества
недвижимость
Описание имущества (объекта) характеристики
Общая площадь - 359,2 кв.м
Форма собственности имущества
Частная
Основание/причина для проведения процедуры
Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)
20472.0
Обеспечение(задаток) перечисляется
Требуется обеспечение задатка
Наименование организатора
Акционерное Общество Военторг
Юридический адрес
119160, Российская Федерация, Москва, Административные округа г Москвы /, Пироговская Б., 23
Контактный телефон
+7 495 609-52-00
Адрес электронной почты
a.murtazina@oaovoentorg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Муртазина Александра Эдуардовна
Место рассмотрения предложений
Административные округа г Москвы /
Контактное лицо продавца/инициатора
Ануфриенко Роман Геннадьевич
Адрес эл. почты продавца/инициатора
utvvo.oz@yandex.ru
Телефон продавца/инициатора
+7 4212 56-78-50
Адрес местонахождения продавца/инициатора
680038, КРАЙ ХАБАРОВСКИЙ, Г ХАБАРОВСК, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, ДОМ 122,
Требуется заключение договора в электронной форме
Нет
Порядок определения победителя
В соответствии с аукционной документацией
Требования, предъявляемые к Участнику
В соответствии с аукционной документацией
Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки
Порядок ознакомления с имуществом (объектов)
Обременения (ограничения)
Дополнительная информация об имуществе /предмет лота
Разрешается участие нерезидентов
Нет
Официальный сайт, на котором размещена документация
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