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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
ГП060527
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчика
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.12.2020 12:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Почтовый адрес
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
Контактный телефон
+7 916 992-80-04
Факс
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Адрес электронной почты
tender@nti.work
Ф.И.О. контактного лица
Селютина Элина Евгеньевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчика
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060527Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчикаМосква
Дата и время вскрытия заявок
15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060527Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчикаМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчика
Начальная цена
2 652 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с ТЗРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
Адрес местонахождения
123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2
33.12.16.000
Документация лота
Кол-во: 1
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