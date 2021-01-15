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    Главная / Торги / Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчика

    Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчика

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060527Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчикаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060527

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчика

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 12:51

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Выписка_из_протокола_Комиссии__Итог_.docx

    Проект_договора_сервис_печати.docx

    Документация_процедуры_закупки__1_Лот_.doc

    Техническое_задание_Платформа.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ «ПЛАТФОРМА НАЦИОНАЛЬНОЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Юридический адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Почтовый адрес

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Контактный телефон

    +7 916 992-80-04

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender@nti.work

    Ф.И.О. контактного лица

    Селютина Элина Евгеньевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчика

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060527Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчикаМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:0015.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060527Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчикаМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060527Подведение итогов не позднее Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчикаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчика

    Начальная цена

    2 652 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ТЗРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Ежемесячно, по факту оказания услуг
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»
    Все закупки и тендеры АНО «ПЛАТФОРМА НТИ»

    Адрес местонахождения

    123242, Российская Федерация, Москва, Малый Конюшковский переулок, 2

    Классификатор ОКПД2

    33.12.16.000

    Услуги п о ремонту и техническому обслуживанию офисных машин и оборудования, кроме компьютеров и периферийного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/837682/name/6012d313ab6491.88608902

    28.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по обеспечению сервиса печати в офисе заказчика"

    Кол-во: 1

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    Прием заявок:
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    Лоты:
    2
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
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