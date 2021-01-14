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Номер извещения
32009849150
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка лабораторной мебели для нужд АО "Сибирское ПГО"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 12:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
Почтовый адрес
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
Контактный телефон
+7 391 201-87-60
Факс
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Адрес электронной почты
MaryasovaSV@rusgeology.ru
Ф.И.О. контактного лица
Марьясова Светлана Валерьевна
Место рассмотрения предложений
Красноярск
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка лабораторной мебели
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
14.01.2021 06:00 GMT +314.01.2021 06:0014.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной мебелиКрасноярск
Дата и время вскрытия заявок
14.01.2021 06:0014.01.2021 06:0014.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009849150Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторной мебелиКрасноярск
Подведение итогов не позднее
20.01.2021 10:3020.01.2021 10:3020.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849150Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной мебелиКрасноярск
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка лабораторной мебели
Начальная цена
1 763 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО СИБИРСКОЕ ПГО
Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО
Адрес местонахождения
660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,
660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д
31.09
31.09
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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