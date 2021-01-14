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    Главная / Торги / Поставка лабораторной мебели для нужд АО "Сибирское ПГО"

    Поставка лабораторной мебели для нужд АО "Сибирское ПГО"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 06:0014.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной мебелиКрасноярскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009849150

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка лабораторной мебели для нужд АО "Сибирское ПГО"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 12:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_Лабораторная_мебель.pdf

    Приложение_3._Проект_договора_Лабораторная_мебель.doc

    Приложение_2._Техническое_задание_Лабораторная_мебель.docx

    Закупочная_документация_ЗП_Лабораторная_мебель.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Юридический адрес

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    Почтовый адрес

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Контактный телефон

    +7 391 201-87-60

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    MaryasovaSV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Марьясова Светлана Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Красноярск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка лабораторной мебели

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 06:00 GMT +314.01.2021 06:0014.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849150Дата и время окончания срока приема заявок Поставка лабораторной мебелиКрасноярск

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 06:0014.01.2021 06:0014.01.2021 06:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009849150Дата и время вскрытия заявок Поставка лабораторной мебелиКрасноярск

    Подведение итогов не позднее

    20.01.2021 10:3020.01.2021 10:3020.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849150Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной мебелиКрасноярск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 10:3020.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849150Подведение итогов не позднее Поставка лабораторной мебелиКрасноярск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка лабораторной мебели

    Начальная цена

    1 763 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СИБИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СИБИРСКОЕ ПГО
    Все закупки и тендеры АО СИБИРСКОЕ ПГО

    Адрес местонахождения

    660020, КРАЙ КРАСНОЯРСКИЙ, Г КРАСНОЯРСК, УЛ БЕРЕЗИНА, 3Д,

    660020, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Березина, д. 3Д

    Классификатор ОКПД2

    31.09

    Мебель прочая

    Классификатор ОКВЭД2

    31.09

    Производство прочей мебели

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/842486/name/601babe44a19e2.54336739

    04.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочей мебели"

    Кол-во: 1.00000

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    10.09.2020 13:00(GMT+03:00)
    1 050 000
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