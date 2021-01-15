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    Главная / Торги / 199/25.12.20/АС/КО/Э Поставка инструмента

    199/25.12.20/АС/КО/Э Поставка инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 15:3015.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060526Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента СалаватПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060526

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    199/25.12.20/АС/КО/Э

    Наименование закупки

    199/25.12.20/АС/КО/Э Поставка инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор*

    Дата публикации

    25.12.2020 12:47

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация_о_закупке_КО.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Юридический адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Почтовый адрес

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Контактный телефон

    +7 34763 9-49-09

    Факс

    +7 34763 9-21-03

    Адрес электронной почты

    61ism@snos.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Ибрагимова Светлана Марсовна

    Место рассмотрения предложений

    Салават

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 15:30 GMT +315.01.2021 15:3015.01.2021 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060526Дата и время окончания срока приема заявок Поставка инструмента Салават

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 07:0018.01.2021 07:0018.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060526Дата и время вскрытия заявок Поставка инструмента Салават

    Подведение итогов не позднее

    01.03.2021 12:0001.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060526Подведение итогов не позднее Поставка инструмента Салават

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    01.03.202101.03.2021 12:0001.03.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060526Подведение итогов не позднее Поставка инструмента Салават

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка инструмента

    Начальная цена

    31 484,59

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно условий проекта договора

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договораРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно условий проекта договора

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ

    Адрес местонахождения

    453256, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Салават, Молодогвардейцев, 30

    Классификатор ОКПД2

    25.73

    Инструмент

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    " Поставка инструмента"

    Кол-во:

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