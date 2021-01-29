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Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060525
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый конкурентный отбор по услуге 10142 «Услуги в области разработки месторождений и добыче нефти (экспертиза, мониторинг, анализ ГТМ, ВПП, ГРП, анализ разработки, интерпретация ГДИС, ПГИ, сопровождение ГМ месторождений, сопровождение бурения, ЗБС и прочие)» на выполнение работ "Сопровождение разработки по объектам производственной деятельности ПАО "СН-МНГ"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.12.2020 00:00
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Почтовый адрес
628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51
Контактный телефон
+7 34643 4-68-52
Адрес электронной почты
ooz-snmng@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Журавлева Эльвира Юрьевна
Место рассмотрения заявок
ХМАО-Югра, г. Мегион
Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область)
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Сопровождение разработки по объектам производственной деятельности ПАО "СН-МНГ"
Дата и время окончания срока приема заявок
29.01.2021 08:00 GMT +329.01.2021 08:0029.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060525Дата и время окончания срока приема заявок Сопровождение разработки по объектам производственной деятельности ПАО "СН-МНГ"ХМАО-Югра, г. Мегион
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Сопровождение разработки по объектам производственной деятельности ПАО "СН-МНГ"
Официальный сайт, на котором размещена документация
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