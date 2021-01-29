Открытый конкурентный отбор по услуге 10142 «Услуги в области разработки месторождений и добыче нефти (экспертиза, мониторинг, анализ ГТМ, ВПП, ГРП, анализ разработки, интерпретация ГДИС, ПГИ, сопровождение ГМ месторождений, сопровождение бурения, ЗБС и прочие)» на выполнение работ "Сопровождение разработки по объектам производственной деятельности ПАО "СН-МНГ"

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков, ПАО "Газпром нефть" Номер извещения ГП060525 Уникальный номер закупки Номер закупки 01-0054166-358-2020 Наименование закупки Открытый конкурентный отбор по услуге 10142 «Услуги в области разработки месторождений и добыче нефти (экспертиза, мониторинг, анализ ГТМ, ВПП, ГРП, анализ разработки, интерпретация ГДИС, ПГИ, сопровождение ГМ месторождений, сопровождение бурения, ЗБС и прочие)» на выполнение работ "Сопровождение разработки по объектам производственной деятельности ПАО "СН-МНГ" Валюта процедуры RUB Способ закупки Конкурентный отбор Дата публикации

Ускоренная регистрация за 1 час! Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО СЛАВНЕФТЬ-МЕГИОННЕФТЕГАЗ

Все закупки и тендеры СН-МНГ Юридический адрес 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51 Почтовый адрес 628680, Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), Мегион, УЛИЦА А.М.КУЗЬМИНА, 51 Контактный телефон +7 34643 4-68-52 Адрес электронной почты ooz-snmng@gazprom-neft.ru Ф.И.О. контактного лица Журавлева Эльвира Юрьевна Место рассмотрения заявок ХМАО-Югра, г. Мегион Закупки и тендеры Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область) Ключевые слова:

Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ! www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru

Список лотов Лот 1 Сопровождение разработки по объектам производственной деятельности ПАО "СН-МНГ" Дата и время окончания срока приема заявок 29.01.2021 08:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП060525 Дата и время окончания срока приема заявок Сопровождение разработки по объектам производственной деятельности ПАО "СН-МНГ" ХМАО-Югра, г. Мегион Текущий статус Архив Предмет договора Сопровождение разработки по объектам производственной деятельности ПАО "СН-МНГ" Официальный сайт, на котором размещена документация Перейти на сайт