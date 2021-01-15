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    Главная / Торги / Техническое обслуживание системы диспетчеризации и (АРМ) систем кондиционирования воздуха и климатического оборудования

    Техническое обслуживание системы диспетчеризации и (АРМ) систем кондиционирования воздуха и климатического оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852777Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание системы диспетчеризации и (АРМ) систем кондиционирования воздуха и климатического оборудования Москва, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009852777

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Техническое обслуживание системы диспетчеризации и (АРМ) систем кондиционирования воздуха и климатического оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    26.12.2020 09:43

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Закупочная_документация_на_право_заключения_договора_на_техническое_обслуживание.docx

    32009852777__рассмотрения.pdf

    32009852777__подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Техническое обслуживание системы диспетчеризации и (АРМ) систем кондиционирования воздуха и климатического оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 12:00 GMT +315.01.2021 12:0015.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009852777Дата и время окончания срока приема заявок Техническое обслуживание системы диспетчеризации и (АРМ) систем кондиционирования воздуха и климатического оборудования Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 12:3015.01.2021 12:3015.01.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009852777Дата и время вскрытия заявок Техническое обслуживание системы диспетчеризации и (АРМ) систем кондиционирования воздуха и климатического оборудования Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 18:0029.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852777Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание системы диспетчеризации и (АРМ) систем кондиционирования воздуха и климатического оборудования Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 18:0029.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009852777Подведение итогов не позднее Техническое обслуживание системы диспетчеризации и (АРМ) систем кондиционирования воздуха и климатического оборудования Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Техническое обслуживание системы диспетчеризации и (АРМ) систем кондиционирования воздуха и климатического оборудования

    Начальная цена

    2 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    33.12.18.000

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию небытового холодильного и вентиляционного оборудования

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833567/name/600ac286635bc2.07915587

    22.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/833568/name/600ac28a879838.51212755

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
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