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    Главная / Торги / Поставка комплектующих отечественного производства для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-ему классам безопасности в соответствии с НП-001-15.

    Поставка комплектующих отечественного производства для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-ему классам безопасности в соответствии с НП-001-15.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849068Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие отечественного производства для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15 МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009849068

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    473-20

    Наименование закупки

    Поставка комплектующих отечественного производства для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-ему классам безопасности в соответствии с НП-001-15.

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 12:45

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Документация.docx

    Извещение_о_проведении_закупки.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    tender91@mcc.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Воронина Елена Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Комплектующие отечественного производства для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 10:00 GMT +315.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849068Дата и время окончания срока приема заявок Комплектующие отечественного производства для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15 Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 10:0015.01.2021 10:0015.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009849068Дата и время вскрытия заявок Комплектующие отечественного производства для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15 Москва

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 14:0021.01.2021 14:0021.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849068Подведение итогов не позднее Комплектующие отечественного производства для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15 Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 14:0021.01.2021 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849068Подведение итогов не позднее Комплектующие отечественного производства для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15 Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Комплектующие отечественного производства для изготовления оборудования АЭС, отнесенного ко 2 и 3-му классам безопасности в соответствии с НП-001-15

    Начальная цена

    199 650,41

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    26.11.21.110

    Диоды

    Классификатор ОКВЭД2

    26.11

    Производство элементов электронной аппаратуры

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство элементов электронной аппаратуры"

    Кол-во:

    "Позиция 2"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во:

    "Позиция 3"

    "Производство прочего электрического оборудования"

    Кол-во:

    "Позиция 4"

    "Производство электроустановочных изделий"

    Кол-во:

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