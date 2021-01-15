Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка портативного анализатора для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Поставка портативного анализатора для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849156Дата и время окончания срока приема заявок Портативный анализатор644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009849156

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка портативного анализатора для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 12:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    531Д20_1_Документация.docx

    531Д20_9_Протокол_16_от_21.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОСМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР ИМЕНИ М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Юридический адрес

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    Почтовый адрес

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Контактный телефон

    +7 3812 39-70-12

    Факс

    +7 499 749-96-13

    Адрес электронной почты

    shmidt.sa@khrunichev.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Лушникова Ольга Николаевна

    Место рассмотрения предложений

    644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Портативный анализатор

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 09:00 GMT +315.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849156Дата и время окончания срока приема заявок Портативный анализатор644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 09:0015.01.2021 09:0015.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009849156Дата и время вскрытия заявок Портативный анализатор644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849156Подведение итогов не позднее Портативный анализатор644021 г. Омск, ул. Б.Хмельницкого, 226

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Портативный анализатор

    Начальная цена

    2 465 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
    Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"

    Адрес местонахождения

    121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,

    121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18

    Классификатор ОКПД2

    26.70.23.190

    Приборы и инструменты оптические прочие, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    26.70

    Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832987/name/600a6a340f9cc3.65684146

    22.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ПЯТИГОРСКГОРГАЗ
    Конкурентный отбор № 32211084978
    Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей печатной техники
    Оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей печатной техники
    593998
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 11:59(GMT+03:00)
    489 888
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ставропольский край
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № 32111009970
    272/29.12.21/ПВК/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    272/29.12.21/ПВК/КО/Э Поставка средств индивидуальной защиты органов дыхания
    582893
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.01.2022 15:30(GMT+03:00)
    580 965
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    НОВОМИЧУРИНСКОЕ АТП
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП № 32211085005
    ГСМ (масла и смазки)
    ГСМ (масла и смазки)
    594268
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования в электронной форме для СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    4 059 552
    Лоты:
    1
    Регион:
    Рязанская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЛОГДА
    Маркетинговые исследования № 32211085046
    Поставка геодезических приборов и оборудования
    Поставка геодезических приборов и оборудования
    594265
    Закупки корпоративных заказчиков
    Маркетинговые исследования
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 13:00(GMT+03:00)
    3 267 700
    Лоты:
    1
    Регион:
    Вологодская область
    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084976
    Поставка вешалок-плечиков для нужд «Гостиница «Звезда» - филиал АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
    Поставка вешалок-плечиков для нужд «Гостиница «Звезда» - филиал АО «Гостиничный комплекс...
    594275
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    125 012
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АО ГК СЕВЕРАВТОДОР
    Запрос (ценовых) котировок № 32211085047
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК "Северавтодор"
    Поставка запасных частей и расходных материалов к специализированной технике для АО "ГК...
    594254
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос (ценовых) котировок
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    1 326 560
    Лоты:
    1
    Регион:
    Ханты-Мансийский Автономный округ - Югра автономный округ
    АО «Авиакомпания «Россия»
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211085018
    Поставка реактивов и расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории
    Поставка реактивов и расходных материалов для клинико-диагностической лаборатории
    594271
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    1 200 000
    Лоты:
    2
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Конкурентный отбор* № ГП157713
    894/29.09.21/ИНВ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada Vesta
    894/29.09.21/ИНВ/КО/Э Оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Lada...
    541686
    Закупки корпоративных заказчиков
    Конкурентный отбор*
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    134 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить