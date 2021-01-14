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    Главная / Торги / Сервисное обслуживание вибрационных испытательных установок

    Сервисное обслуживание вибрационных испытательных установок

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849986Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание вибрационных испытательных установокМосква, ул. Авиамоторная, д. 53Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009849986

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Сервисное обслуживание вибрационных испытательных установок

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 14:25

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    32009849986_подведения.pdf

    Закупочная_документация_на_сервисное_обслуживание_вибрационных_испытательных_ус.docx

    32009849986_рассмотрения.pdf

    32009849986_подведения.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РОССИЙСКАЯ КОРПОРАЦИЯ РАКЕТНО-КОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Юридический адрес

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    Почтовый адрес

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Контактный телефон

    +7 495 647-42-72

    Факс

    Адрес электронной почты

    chudinov_oi@spacecorp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Буланов Александр Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Москва, ул. Авиамоторная, д. 53

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Сервисное обслуживание вибрационных испытательных установок

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 12:00 GMT +314.01.2021 12:0014.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009849986Дата и время окончания срока приема заявок Сервисное обслуживание вибрационных испытательных установокМосква, ул. Авиамоторная, д. 53

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 12:3014.01.2021 12:3014.01.2021 12:30Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009849986Дата и время вскрытия заявок Сервисное обслуживание вибрационных испытательных установокМосква, ул. Авиамоторная, д. 53

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 18:0028.01.2021 18:0028.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849986Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание вибрационных испытательных установокМосква, ул. Авиамоторная, д. 53

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 18:0028.01.2021 18:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009849986Подведение итогов не позднее Сервисное обслуживание вибрационных испытательных установокМосква, ул. Авиамоторная, д. 53

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Сервисное обслуживание вибрационных испытательных установок

    Начальная цена

    2 001 634,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ
    Все закупки и тендеры АО РОССИЙСКИЕ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ

    Адрес местонахождения

    111250, Г МОСКВА, УЛ АВИАМОТОРНАЯ, 53,

    111250, г. Москва, ул. Авиамоторная, д. 53, а/я 16

    Классификатор ОКПД2

    33.12.29.900

    Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    33.12

    Ремонт машин и оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/836021/name/601115229f0dd1.22616574

    27.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831267/name/60080b7697d147.16100310

    20.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831268/name/60080b7a1ec8c2.04122415

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт машин и оборудования"

    Кол-во: 1.00000

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