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Номер извещения
ГП060519
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый одноэтапный конкурентный отбор организации, способной предоставить неисключительное право (простую (неисключительную) лицензию) на использование программ для ЭВМ правообладателя ООО «Диалог» и сертификаты на техническую поддержку мессенджера «Диалог»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Конкурентный отбор
Дата публикации
25.12.2020 12:23
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5, ЛИТЕР А, Ч.ПОМ. 1Н КАБ. 2401
Почтовый адрес
190000, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Почтамтская, 3-5
Контактный телефон
+7 812 448-00-51 доб. 06127057
Адрес электронной почты
tender@gazprom-neft.ru
Ф.И.О. контактного лица
Брагина Анна Андреевна
Место рассмотрения заявок
г. Санкт-Петербург
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Приобретение неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программ для ЭВМ Диалог (Dialog) и техн
Дата и время окончания срока приема заявок
12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060519Дата и время окончания срока приема заявок Приобретение неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программ для ЭВМ Диалог (Dialog) и технг. Санкт-Петербург
Текущий статус
Архив
Предмет договора
Приобретение неисключительного права (простой (неисключительной) лицензии) на использование программ для ЭВМ Диалог (Dialog) и техн
Официальный сайт, на котором размещена документация
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