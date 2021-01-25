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    Главная / Торги / Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Хозяйственные сараи (56 ед.). Лот 30 - Хозяйственный сарай, 1-этажный, общая площадь 32,30кв.м., инв.37-XXI-51-049, лит.Г . Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Хозяйственные сараи (56 ед.). Лот 30 - Хозяйственный сарай, 1-этажный, общая площадь 32,30кв.м., инв.37-XXI-51-049, лит.Г . Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 18:0025.01.2021 18:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060518Дата и время окончания срока приема заявок Лот 30 - Хозяйственный сарай, 1-этажный, общая площадь 32,30кв.м., инв.37-XXI-51-049, лит.ГМоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с подачей предложения о цене имущества на повышение на право заключения договора купли-продажи имущества: Хозяйственные сараи (56 ед.). Лот 30 - Хозяйственный сарай, 1-этажный, общая площадь 32,30кв.м., инв.37-XXI-51-049, лит.Г . Местонахождение: Московская область, Луховицкий район, п. Газопроводск. Собственник: ООО «Газпром трансгаз Москва»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    Луховицкий район, п. Газопроводск

    Номер извещения

    ГП060518

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Предмет договора

    Лот 30 - Хозяйственный сарай, 1-этажный, общая площадь 32,30кв.м., инв.37-XXI-51-049, лит.Г

    Начальная цена

    135796.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    13580.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 12:22 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    26.01.2021 18:00

    Дата и время проведения

    27.01.2021 11:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ИС_ацукц_Хозяйственные_сараи__МО_п._Газопроводск.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    недвижимость, прочее

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с извещением

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    21480.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ЭЛЕКТРОННАЯ ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА ГПБ

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ МИКЛУХО-МАКЛАЯ, ДОМ 40, ПОДВАЛ ПОМЕЩЕНИЕ I КОМ 25

    Контактный телефон

    +7 495 276-00-51 доб. 218

    Адрес электронной почты

    t.yupenina@etpgpb.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Юпенина Татьяна Юрьевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Вовк Денис Валерьевич

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    a.zharinov@gtm.gazprom.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 817-04-40

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    142770, Российская Федерация, Москва, Сосенский, п. Газопровод, д. 101, корпус 1

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с извещением

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с извещением

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

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