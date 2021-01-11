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Номер извещения
ГП060517
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
конвейеры ленточные
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 12:21
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Почтовый адрес
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
Контактный телефон
+7 411 14-79669 доб. 5
Факс
+7 41147 4-20-24
Адрес электронной почты
Irina.Kazyra@mechel.com
Ф.И.О. контактного лица
Казыра Ирина Анатольевна
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
ленточный конвейер
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 10:00 GMT +311.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060517Дата и время окончания срока приема заявок ленточный конвейер Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 10:3029.01.2021 10:3029.01.2021 10:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060517Подведение итогов не позднее ленточный конвейер Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
ленточный конвейер
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
4
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
согласно ЗДРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО ХК Якутуголь
Все закупки и тендеры АО ХК Якутуголь
Адрес местонахождения
678960, Российская Федерация, Республика Саха (Якутия), Нерюнгри, пр. Ленина, 3/1
28
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 1
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