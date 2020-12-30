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    Главная / Торги / Горячее цинкование спулов

    Горячее цинкование спулов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060530Дата и время окончания срока приема заявок Горячее цинкование спуловМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060530

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    АГПЗ-КП-КК-П-560

    Наименование закупки

    Горячее цинкование спулов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 12:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Перечень_спулов_с_размерами.xlsb

    ТЗ__МТР_.docx

    Форма_КП_оцинковка.xlsx

    Изометрии_6_класс.pdf

    Изометрии_более_4м_В_них_присутствуют_спулы_до_4м_.pdf

    Информационная_карта_запроса_предложения.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Юридический адрес

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    Почтовый адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Контактный телефон

    +7 495 649-30-67 доб. 1175

    Факс

    +7 495 649-30-67

    Адрес электронной почты

    UtkinNO@promstroi-group.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Уткин Николай Олегович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Горячее цинкование спулов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 13:00 GMT +330.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060530Дата и время окончания срока приема заявок Горячее цинкование спуловМосква

    Подведение итогов не позднее

    30.01.2021 17:0030.01.2021 17:0030.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060530Подведение итогов не позднее Горячее цинкование спуловМосква

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    30.01.202130.01.2021 17:0030.01.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060530Подведение итогов не позднее Горячее цинкование спуловМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Горячее цинкование спулов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПРОМСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ПРОМСТРОЙ
    Все закупки и тендеры АО ПРОМСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    121357, Г МОСКВА, УЛ ВЕРЕЙСКАЯ, ДОМ 29, СТРОЕНИЕ 33, ЭТ/КОМ 2/10

    117342, Г МОСКВА, УЛ БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ/КОМ 4/97

    Классификатор ОКПД2

    25.61.11.111

    Услуги по цинкованию горячим способом

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Горячее цинкование спулов по ГОСТ 9.307-89"

    Кол-во: 43391

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