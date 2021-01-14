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    Главная / Торги / Поставка шпал деревянных пропитанных антисептиком (новых), II тип с торцевыми закрепителями

    Поставка шпал деревянных пропитанных антисептиком (новых), II тип с торцевыми закрепителями

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шпал деревянных пропитанных антисептиком (новых), II тип с торцевыми закрепителями г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009848814

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка шпал деревянных пропитанных антисептиком (новых), II тип с торцевыми закрепителями

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 12:14

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    раздел_9_Извещения_о_проведении_закупки__техническое_задание_.docx

    ОЗК_РПЗ_2267.docx

    Извещение_о_внесении_изменений_РПЗ_2267___на_сайт.pdf

    раздел_8_Извещения_о_проведении_закупки__проект_договора_.doc

    Протокол_об_итогах_ОЗК_РПЗ_2267___на_сайт.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Юридический адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    Почтовый адрес

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Контактный телефон

    +7 499 912-82-90

    Факс

    Адрес электронной почты

    v.evseev@russian.space

    Ф.И.О. контактного лица

    Евсеев Василий Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Закупки и тендеры

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка шпал деревянных пропитанных антисептиком (новых), II тип с торцевыми закрепителями

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 11:00 GMT +314.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848814Дата и время окончания срока приема заявок Поставка шпал деревянных пропитанных антисептиком (новых), II тип с торцевыми закрепителями г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 11:0014.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009848814Дата и время вскрытия заявок Поставка шпал деревянных пропитанных антисептиком (новых), II тип с торцевыми закрепителями г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 11:0021.01.2021 11:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848814Подведение итогов не позднее Поставка шпал деревянных пропитанных антисептиком (новых), II тип с торцевыми закрепителями г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка шпал деревянных пропитанных антисептиком (новых), II тип с торцевыми закрепителями

    Начальная цена

    6 266 670,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    62 666,70 (сумма блокируется)

    Условия

    Внесите обеспечение для участия в процедуре

    62 666,70

    или

    Получите тендерный кредит от партнера ЭТП ГПБ

    на 50 дней
    Получить >

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с проектом договора
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ЦЕНТР ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОЙ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ"»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО "ЦЭНКИ"
    Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"

    Адрес местонахождения

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,

    129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2

    Классификатор ОКПД2

    16.10.32.110

    Шпалы деревянные для железных дорог пропитанные

    Классификатор ОКВЭД2

    16.10

    Распиловка и строгание древесины

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/830424/name/6006bd394bc520.38751197

    19.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Распиловка и строгание древесины"

    Кол-во: 1.00000

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