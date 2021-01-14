"Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО "Пермнефтегеофизика""

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Авансирование не предусмотрено. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания документов о приемке товара. Стоимость товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, стоимость доставки товара в соответствии с Базисом поставки, указанным в Техническом задании, все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, а также все дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара. Срок поставки Товара: в течение 3 (Трех) календарных дней с даты подачи заявки. Максимальное количество заявок в месяц -10 (Десять). Поставки производятся партиями по заявкам Покупателя в период: с момента подписания договора по 31.12.2021 года.