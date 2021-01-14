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    Главная / Торги / Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060502Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060502

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ППИ___6_от_21.01.2021.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Юридический адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Почтовый адрес

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Контактный телефон

    +7 952 325-67-30

    Факс

    +7 342 241-43-01

    Адрес электронной почты

    YakovlevaOV@rusgeology.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Яковлева Ольга Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Закупки и тендеры Пермский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 08:00 GMT +314.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060502Дата и время окончания срока приема заявок Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 08:0014.01.2021 08:0014.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060502Дата и время вскрытия заявок Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Подведение итогов не позднее

    21.01.2021 12:0021.01.2021 12:0021.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060502Подведение итогов не позднее Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    21.01.202121.01.2021 12:0021.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060502Подведение итогов не позднее Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика» г. Пермь, ул. Лодыгина, 34

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»

    Начальная цена

    5 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Базис поставки Товара: Поставка Товара осуществляется собственными силам и за счет Поставщика, до адреса: г. Пермь, ул. Лодыгина, 34.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Авансирование не предусмотрено. Покупатель оплачивает поставленный ему Товар путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 45 (сорока пяти) календарных дней со дня подписания документов о приемке товара. Стоимость товара включает в себя: непосредственно стоимость Товара, стоимость доставки товара в соответствии с Базисом поставки, указанным в Техническом задании, все дополнительные расходы, комиссии, суммы налога и другие обязательные платежи, а также все дополнительные расходы Поставщика, связанные с поставкой Товара. Срок поставки Товара: в течение 3 (Трех) календарных дней с даты подачи заявки. Максимальное количество заявок в месяц -10 (Десять). Поставки производятся партиями по заявкам Покупателя в период: с момента подписания договора по 31.12.2021 года.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПЕРМНЕФТЕГЕОФИЗИКА»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ПНГ
    Все закупки и тендеры ПАО ПНГ

    Адрес местонахождения

    614090, Российская Федерация, Пермский край, Пермь, Лодыгина, 34

    Классификатор ОКПД2

    19.20

    Нефтепродукты

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    Закупочная документация

    25.12.2020

    Техническое задание

    25.12.2020

    Проект договора

    25.12.2020

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/832385/name/6009594ec53016.11149579

    21.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка масел, технических жидкостей и смазок для нужд ПАО "Пермнефтегеофизика""

    Кол-во: 45998

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