www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
ГП060590
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка Газоанализаторов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 15:11
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
Почтовый адрес
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
Контактный телефон
+7 495 540-74-50 доб. 4349
Факс
+7 495 540-74-50
Адрес электронной почты
k.popova@gazartstroy.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попова Ксения Николаевна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Потсавка Газоанализаторов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 15:30 GMT +330.12.2020 15:3030.12.2020 15:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060590Дата и время окончания срока приема заявок Потсавка ГазоанализаторовМосква
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 12:0029.01.2021 12:0029.01.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060590Подведение итогов не позднее Потсавка ГазоанализаторовМосква
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Потсавка Газоанализаторов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА
191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .
27
Документация лота
Кол-во: 8
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.