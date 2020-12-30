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Номер извещения
ГП060510
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 12:03
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124
Почтовый адрес
453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124
Контактный телефон
+7 3473 29-01-73
Факс
+7 3473 29-01-74
Адрес электронной почты
ko1@svrz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Попков Сергей Михайлович
Место рассмотрения предложений
Стерлитамак
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060510Дата и время окончания срока приема заявок Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретовСтерлитамак
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 13:0030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060510Дата и время вскрытия заявок Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретовСтерлитамак
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 14:0030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060510Подведение итогов не позднее Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретовСтерлитамак
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124
30.20.9
30.20.9
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1950
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