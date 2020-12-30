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    Главная / Торги / Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретов

    Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060510Дата и время окончания срока приема заявок Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретовСтерлитамакПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060510

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 12:03

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Места_расположения_знаков_и_надписей_на_грузовых_вагонах.pdf

    Положение_об_окраске_грузовых_вагонов.pdf

    Знаки_и_надписи_на_жд_вагонах.pdf

    Шрифты_для_надписей_на_грузовых_вагонах.pdf

    Извещение_17.pdf

    Образцы_форм_и_документов..docx

    Договор_покраска_вагонов_2021.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ВАГОНОРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО ВРЗ

    Юридический адрес

    453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124

    Почтовый адрес

    453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124

    Контактный телефон

    +7 3473 29-01-73

    Факс

    +7 3473 29-01-74

    Адрес электронной почты

    ko1@svrz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Попков Сергей Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Стерлитамак

    Закупки и тендеры Республика Башкортостан

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 12:00 GMT +330.12.2020 12:0030.12.2020 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060510Дата и время окончания срока приема заявок Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретовСтерлитамак

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 13:0030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060510Дата и время вскрытия заявок Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретовСтерлитамак

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 14:0030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060510Подведение итогов не позднее Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретовСтерлитамак

    Текущий статус

    Заключение договора

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 14:0030.12.2020 14:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060510Подведение итогов не позднее Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретовСтерлитамак

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Полная окраска 4-х осного вагона с применением пескоструйной очистки,грунтованием и нанесением трафаретов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ВРЗ
    Все закупки и тендеры АО ВРЗ

    Адрес местонахождения

    453130, Российская Федерация, Республика Башкортостан, Стерлитамак, Гоголя, 124

    Классификатор ОКПД2

    30.20.9

    Услуги по восстановлению и переоборудованию (комплектованию) железнодорожных и трамвайных локомотивов и подвижного состава; операции процесса производства железнодорожных локомотивов и прочего подвижного состава отдельные, выполняемые субподрядчиком

    Классификатор ОКВЭД2

    30.20.9

    Предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного состава

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Выполнение покрасочных работ"

    Кол-во: 1950

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    Попозиционная
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    31.05.2021 17:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
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    1
    Регион:
    Москва
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