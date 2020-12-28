Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

Дата и время окончания срока приема заявок

Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

Цена договора и требования к обеспечению

* Если это является обязательным условием

АО ДСК АВТОБАН Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

Перечень товаров, работ, услуг

"Позиция 1" "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК793 СУ-925" Кол-во: 22798

"Позиция 2" "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК800 СУ-925" Кол-во: 99000

"Позиция 3" "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК810 СУ-925" Кол-во: 72000

"Позиция 4" "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК826 СУ-925" Кол-во: 10000

"Позиция 5" "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК845 СУ-925" Кол-во: 25000

"Позиция 6" "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК846 СУ-925" Кол-во: 15000

"Позиция 7" "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК860 СУ-925" Кол-во: 92000

"Позиция 8" "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК870 СУ-925" Кол-во: 118000

"Позиция 9" "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК880 СУ-925" Кол-во: 82000

"Позиция 10" "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК890 СУ-925" Кол-во: 36202