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Номер извещения
ГП060566
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) на объект «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Закупка ДСК АВТОБАН
Дата публикации
25.12.2020 13:54
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
Почтовый адрес
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
Контактный телефон
+7 977 878-46-69
Факс
+7 495 980-91-51
Адрес электронной почты
d.schepakin@avtoban.ru
Ф.И.О. контактного лица
Щепакин Дмитрий Михайлович
Место рассмотрения предложений
Москва
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Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
08.12
Документация лота
Кол-во: 350000
Кол-во: 357642
Кол-во: 200000
Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
08.12
Документация лота
Кол-во: 22798
Кол-во: 99000
Кол-во: 72000
Кол-во: 10000
Кол-во: 25000
Кол-во: 15000
Кол-во: 92000
Кол-во: 118000
Кол-во: 82000
Кол-во: 36202
Кол-во: 209504
Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-905 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-905 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-905 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-905 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-905 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
08.12
Документация лота
Кол-во: 67760
Кол-во: 80032
Кол-во: 85118
Кол-во: 76674
Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-926 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-926 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-926 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-926 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-926 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
08.12
Документация лота
Кол-во: 400000
Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-967 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-967 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Подведение итогов не позднее
30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-967 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-967 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-967 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Адрес местонахождения
119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII
119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII
08.12
Документация лота
Кол-во: 58513
Кол-во: 70400
Кол-во: 70400
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