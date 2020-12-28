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    Главная / Торги / Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) на объект «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай»

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) на объект «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь28.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060566

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) на объект «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай»

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Закупка ДСК АВТОБАН

    Дата публикации

    25.12.2020 13:54

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Запрос_КП_25.12.2020.pdf

    Геопозиции_Обход_Тольятти.pdf

    Сводный_график_поставки.xlsx

    Типовой_Договор_СМ_без_Аванса.docx

    Форма_для_КП_ИМ_грунт_песчаный.docx

    Форма_для_КП_ИМ_ОБРАЗЕЦ_грунт_песчаный.docx

    ГП060566_second_parts_protocol_Лот_1.pdf

    ГП060566_second_parts_protocol_Лот_2.pdf

    ГП060566_second_parts_protocol_Лот_3.pdf

    ГП060566_second_parts_protocol_Лот_4.pdf

    ГП060566_second_parts_protocol_Лот_5.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Юридический адрес

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    Почтовый адрес

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Контактный телефон

    +7 977 878-46-69

    Факс

    +7 495 980-91-51

    Адрес электронной почты

    d.schepakin@avtoban.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Щепакин Дмитрий Михайлович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-920 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    08.12

    Гравий, песок, глины и каолин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825778/name/5ffd8621d75ce8.20309956

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песчаный грунт непылеватый ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК635-ПК670 (отрезок) СУ-920"

    Кол-во: 350000

    "Позиция 2"

    "Песчаный грунт непылеватый ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК710-ПК732 (отрезок) СУ-920"

    Кол-во: 357642

    "Позиция 3"

    "Песчаный грунт непылеватый ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК734-ПК793 (отрезок) СУ-920"

    Кол-во: 200000

    Лот 2

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-925 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    08.12

    Гравий, песок, глины и каолин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825839/name/5ffd90fd8ac822.06017899

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК793 СУ-925"

    Кол-во: 22798

    "Позиция 2"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК800 СУ-925"

    Кол-во: 99000

    "Позиция 3"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК810 СУ-925"

    Кол-во: 72000

    "Позиция 4"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК826 СУ-925"

    Кол-во: 10000

    "Позиция 5"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК845 СУ-925"

    Кол-во: 25000

    "Позиция 6"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК846 СУ-925"

    Кол-во: 15000

    "Позиция 7"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК860 СУ-925"

    Кол-во: 92000

    "Позиция 8"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК870 СУ-925"

    Кол-во: 118000

    "Позиция 9"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК880 СУ-925"

    Кол-во: 82000

    "Позиция 10"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК890 СУ-925"

    Кол-во: 36202

    "Позиция 11"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой на ПК960 СУ-925"

    Кол-во: 209504

    Лот 3

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-905 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-905 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-905 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-905 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-905 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    08.12

    Гравий, песок, глины и каолин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825864/name/5ffd94ca84da65.20241657

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности)ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой до ПК216-ПК222 (отрезок) СУ-905"

    Кол-во: 67760

    "Позиция 2"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности)ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой до ПК230-ПК240 (отрезок) СУ-905"

    Кол-во: 80032

    "Позиция 3"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности)ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой до ПК285-ПК290 (отрезок), ПК298-ПК300 (отрезок) СУ-905"

    Кол-во: 85118

    "Позиция 4"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности)ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой до ПК290-ПК298 (отрезок) СУ-905"

    Кол-во: 76674

    Лот 4

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-926 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-926 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-926 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-926 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-926 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    08.12

    Гравий, песок, глины и каолин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825882/name/5ffd9802589b51.40873765

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой до ПК318-ПК398 (отрезок) СУ-926"

    Кол-во: 400000

    Лот 5

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-967 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    28.12.2020 09:00 GMT +328.12.2020 09:0028.12.2020 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060566Дата и время окончания срока приема заявок Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-967 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Подведение итогов не позднее

    30.12.2020 16:0030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-967 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.12.202030.12.2020 16:0030.12.2020 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060566Подведение итогов не позднее Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-967 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка песчаного грунта непылеватого (песка мелкого, песка средней крупности) ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе на пикеты(отрезки) СУ-967 строительства объекта «Строительство обхода г. Тольятти с мостовым переходом через р. Волгу в составе международного транспортного маршрута «Европа - западный Китай».

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ АВТОБАН»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ДСК АВТОБАН
    Все закупки и тендеры АО ДСК АВТОБАН

    Адрес местонахождения

    119571, Г МОСКВА, ПР-КТ ВЕРНАДСКОГО, ДОМ 92, КОРПУС 1, ЭТ/ПОМ 1,2/XIV,XXXII

    119571, г. Москва, Проспект Вернадского, д. 92, корпус 1, эт/пом 1,2/XIV,XXXII

    Классификатор ОКПД2

    08.12

    Гравий, песок, глины и каолин

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825961/name/5ffda6b8646d43.93609831

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности)ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой до ПК410 СУ-967"

    Кол-во: 58513

    "Позиция 2"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности)ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой до ПК425 СУ-967"

    Кол-во: 70400

    "Позиция 3"

    "Песчаный грунт непылеватый (песок мелкий, песок средней крупности)ГОСТ 25100-2011 Содержание частиц, размером более 0,1 мм не менее 75% по массе с доставкой до ПК435 СУ-967"

    Кол-во: 70400

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