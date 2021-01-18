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    Главная / Торги / Поставка серверного оборудования

    Поставка серверного оборудования

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 11:5918.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848589Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования КалугаПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009848589

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    010-2020

    Наименование закупки

    Поставка серверного оборудования

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 11:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Техническое_задание_010_2020.docx

    Форма_Коммерческого_предложения_010_2020.xlsx

    Проект_договора_010_2020.docx

    Извещение_010_2020.docx

    Документация_о_запросе_предложений_в_электронной_форме_010_2020.docx

    Итоговый_протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА

    Юридический адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40

    Почтовый адрес

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40

    Контактный телефон

    +7 4842 21-06-19

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    f0400701@kalugaregiongaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семкина Эмма Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Калуга

    Закупки и тендеры Калужская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка серверного оборудования

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    18.01.2021 11:59 GMT +318.01.2021 11:5918.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848589Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования Калуга

    Дата и время вскрытия заявок

    18.01.2021 11:5918.01.2021 11:5918.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009848589Дата и время вскрытия заявок Поставка серверного оборудования Калуга

    Подведение итогов не позднее

    19.01.2021 16:0019.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848589Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования Калуга

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    19.01.202119.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848589Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования Калуга

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка серверного оборудования

    Начальная цена

    4 110 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА

    Адрес местонахождения

    248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40

    Классификатор ОКПД2

    26.20.1

    Компьютеры, их части и принадлежности

    Классификатор ОКВЭД2

    26.20

    Производство компьютеров и периферийного оборудования

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831348/name/600817fe260fa8.05001644

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство компьютеров и периферийного оборудования"

    Кол-во: 2.00000

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