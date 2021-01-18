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Номер извещения
32009848589
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка серверного оборудования
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 11:50
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40
Почтовый адрес
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40
Контактный телефон
+7 4842 21-06-19
Факс
--
Адрес электронной почты
f0400701@kalugaregiongaz.ru
Ф.И.О. контактного лица
Семкина Эмма Васильевна
Место рассмотрения предложений
Калуга
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка серверного оборудования
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
18.01.2021 11:59 GMT +318.01.2021 11:5918.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848589Дата и время окончания срока приема заявок Поставка серверного оборудования Калуга
Дата и время вскрытия заявок
18.01.2021 11:5918.01.2021 11:5918.01.2021 11:59Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009848589Дата и время вскрытия заявок Поставка серверного оборудования Калуга
Подведение итогов не позднее
19.01.2021 16:0019.01.2021 16:0019.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848589Подведение итогов не позднее Поставка серверного оборудования Калуга
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка серверного оборудования
Начальная цена
4 110 000,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА
Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ МЕЖРЕГИОНГАЗ КАЛУГА
Адрес местонахождения
248025, Российская Федерация, Калужская область, Калуга, Зерновая, 40
26.20.1
26.20
Документация лота
Кол-во: 2.00000
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