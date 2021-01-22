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    Главная / Торги / Аукцион в электронной форме на право заключения договора на оказание информационных услуг (Справочная Правовая Система) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на оказание информационных услуг (Справочная Правовая Система) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь22.01.2021 10:0022.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009851282Дата и время окончания срока приема заявок Оказание информационных услуг (Справочная Правовая Система)МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009851282

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Аукцион в электронной форме на право заключения договора на оказание информационных услуг (Справочная Правовая Система) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 16:26

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    протокол_итоги_ед_участник_32009851282_02.pdf

    Извещение.pdf

    Документация.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5922

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Шувалова Нина Александровна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание информационных услуг (Справочная Правовая Система)

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.02.202118.02.2021 23:5918.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009851282Подведение итогов не позднее Оказание информационных услуг (Справочная Правовая Система)Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание информационных услуг (Справочная Правовая Система)

    Начальная цена

    22 156 550,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    443 131,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    в соответствии с требованиями Документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями ДокументацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    в соответствии с требованиями Документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
    Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9

    Классификатор ОКПД2

    58.29.21

    Приложения общие для повышения эффективности бизнеса и приложения для домашнего пользования, отдельно реализуемые

    Классификатор ОКВЭД2

    58.29

    Издание прочих программных продуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/847536/name/6024e5e9a252a5.49619981

    11.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Издание прочих программных продуктов"

    Кол-во: 1.00000

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    Прием заявок:
    11.02.2022 18:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
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