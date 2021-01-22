www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009851282
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Аукцион в электронной форме на право заключения договора на оказание информационных услуг (Справочная Правовая Система) (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.12.2020 16:26
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Почтовый адрес
127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6
Контактный телефон
+7 495 727-11-95 доб. 5922
Факс
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Адрес электронной почты
avtodorzakupky@russianhighways.ru
Ф.И.О. контактного лица
Шувалова Нина Александровна
Место рассмотрения предложений
Москва
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Оказание информационных услуг (Справочная Правовая Система)
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Оказание информационных услуг (Справочная Правовая Система)
Начальная цена
22 156 550,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
443 131,00 (сумма блокируется)
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с требованиями Документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с требованиями ДокументацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
Адрес местонахождения
127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9
58.29.21
58.29
Документация лота
Кол-во: 1.00000
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