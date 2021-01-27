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    Главная / Торги / Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту мостов через реку Вязьма на км 237+790 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту мостов через реку Вязьма на км 237+790 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь27.01.2021 11:0027.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850855Дата и время окончания срока приема заявок Выполнение работ по ремонту мостов через реку Вязьма на км 237+790 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009850855

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Конкурс в электронной форме на право заключения договора на выполнение работ по ремонту мостов через реку Вязьма на км 237+790 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область (участниками которого могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурс в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 15:47

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Итоговый_протокол_32009850855_03.pdf

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part05.rar

    Документация.pdf

    Приложение___1_к_Конкурсной_документации__Техническая_часть_.XLSX

    Извещение.pdf

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part13.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part01.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part02.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part03.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part04.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part06.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part07.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part08.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part09.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part10.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part11.rar

    Проектная_документация__Приложение___16_к_Документации_.part12.rar

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АВТОДОР - ТОРГОВАЯ ПЛОЩАДКА
    Все закупки и тендеры АВТОДОР - ТП

    Юридический адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Почтовый адрес

    127006, Российская Федерация, Москва, Бульвар Страстной, 9, этаж А 1, пом. XIII, ком. 6

    Контактный телефон

    +7 495 727-11-95 доб. 5911

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    avtodorzakupky@russianhighways.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Гридасова Татьяна Сергеевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Выполнение работ по ремонту мостов через реку Вязьма на км 237+790 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    25.02.202125.02.2021 23:5925.02.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850855Подведение итогов не позднее Выполнение работ по ремонту мостов через реку Вязьма на км 237+790 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Выполнение работ по ремонту мостов через реку Вязьма на км 237+790 (левый, правый) автомобильной дороги М-1 «Беларусь» Москва - граница с Республикой Белоруссия, Смоленская область

    Начальная цена

    117 032 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    2 340 645,00 (сумма блокируется)

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с Документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с ДокументациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с Документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР
    Все закупки и тендеры ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ АВТОДОР

    Адрес местонахождения

    127006, Российская Федерация, Москва, Страстной бульвар, 9

    Классификатор ОКПД2

    42.13.10

    Мосты и тоннели

    Классификатор ОКВЭД2

    42.13

    Строительство мостов и тоннелей

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/852983/name/602e6df05324d6.63333639

    18.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Строительство мостов и тоннелей"

    Кол-во: 1.00000

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