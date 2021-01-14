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    Главная / Торги / Хладагенты

    Хладагенты

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848878Дата и время окончания срока приема заявок ХладагентыМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009848878

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1082

    Наименование закупки

    Хладагенты

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1082.docx

    протокол_1082.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 335-87-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Хладагенты

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 11:00 GMT +314.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848878Дата и время окончания срока приема заявок ХладагентыМосква

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 11:0014.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009848878Дата и время вскрытия заявок ХладагентыМосква

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 16:3020.01.2021 16:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848878Подведение итогов не позднее ХладагентыМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хладагенты

    Начальная цена

    309 250,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    20.59.43.120

    Антифризы

    Классификатор ОКВЭД2

    20.59

    Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827162/name/5ffffd38830440.98409256

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки"

    Кол-во: 1.00000

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    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
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    Без обеспечения
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    Прием заявок:
    18.11.2020 17:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
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