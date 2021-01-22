www.etpgpb.ru
+ 7 495 150-06-61
Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.
Номер извещения
32009848526
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка баллона для гидроаккумулятора для нужд «ПО «Полет» - филиала АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.12.2020 11:41
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
Почтовый адрес
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
Контактный телефон
+7 3812 39-70-44
Факс
+7 499 749-96-13
Адрес электронной почты
Shmidt.SA@khrunichev.ru
Ф.И.О. контактного лица
Воскобойникова Татьяна Анатольевна
Место рассмотрения предложений
6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Баллон для гидроаккумулятора
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
22.01.2021 09:00 GMT +322.01.2021 09:0022.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848526Дата и время окончания срока приема заявок Баллон для гидроаккумулятора6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226
Дата и время вскрытия заявок
22.01.2021 09:0022.01.2021 09:0022.01.2021 09:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009848526Дата и время вскрытия заявок Баллон для гидроаккумулятора6444021, г.Омск, ул.Б.Хмельницкого, д.226
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Баллон для гидроаккумулятора
Начальная цена
815 800,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
в соответствии с документацией закупки
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
в соответствии с документацией закупкиРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Все закупки и тендеры АО "ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА"
Адрес местонахождения
121309, Г МОСКВА, УЛ НОВОЗАВОДСКАЯ, ДОМ 18,
121309, г. Москва, Новозаводская ул., дом 18
28.12.20.000
28.12
Документация лота
Кол-во: 26
У нас действует специальная клиентская программа, по которой Вы можете принять участие в торгах уже через 1 час. Отправьте заявку на участие в программе по ссылке ниже.