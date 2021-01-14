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    Главная / Торги / Профили металлические

    Профили металлические

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848874Дата и время окончания срока приема заявок Профили металлические МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009848874

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    1091

    Наименование закупки

    Профили металлические

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 12:22

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_1091.docx

    протокол_1091.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕНТР АВТОМАТИКИ И ПРИБОРОСТРОЕНИЯ ИМЕНИ АКАДЕМИКА Н.А.ПИЛЮГИНА"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Юридический адрес

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    Почтовый адрес

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Контактный телефон

    +7 495 335-87-90

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    otd529@npcap.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Медведев Виктор Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Профили металлические

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 11:00 GMT +314.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848874Дата и время окончания срока приема заявок Профили металлические Москва

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 11:0014.01.2021 11:0014.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009848874Дата и время вскрытия заявок Профили металлические Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 23:5920.01.2021 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848874Подведение итогов не позднее Профили металлические Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Профили металлические

    Начальная цена

    196 500,33

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП "НПЦАП"
    Все закупки и тендеры ФГУП "НПЦАП"

    Адрес местонахождения

    117342, Г МОСКВА, УЛ ВВЕДЕНСКОГО, ДОМ 1,

    117342, Москва, ул. Введенского, 1

    Классификатор ОКПД2

    24.33.11.000

    Профили незамкнутые холодной штамповки или гибки из нелегированных сталей

    Классификатор ОКВЭД2

    24.33

    Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/827171/name/6000001612bec5.33928416

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство профилей с помощью холодной штамповки или гибки"

    Кол-во: 1.00000

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