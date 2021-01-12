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    Главная / Торги / Поставка запасных частей для ДЭС 400 кВт с ДВС Doosan

    Поставка запасных частей для ДЭС 400 кВт с ДВС Doosan

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060592Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DoosanСанкт-ПетербургПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060592

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка запасных частей для ДЭС 400 кВт с ДВС Doosan

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 15:23

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Договор_поставки_ООО_ГАС.DOC

    Приложение__2_Особые_условия_к_договорам_2.0.docx

    Спецификация.docx

    Документация_открытого_запроса_цен.docx

    ТКП_Запасные_части_для_ДЭС_400_кВт_с_ДВС_Doosan.xlsx

    Протокол_ГП060592_ЭТП.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗАРТСТРОЙ
    Все закупки и тендеры ГАС

    Юридический адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    Почтовый адрес

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Контактный телефон

    +7 495 540-74-50

    Факс

    +7 495 540-74-50

    Адрес электронной почты

    e.semushin@gazartstroy.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Семушин Егор Леонидович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Санкт-Петербург

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС Doosan

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    12.01.2021 10:00 GMT +312.01.2021 10:0012.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060592Дата и время окончания срока приема заявок Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DoosanСанкт-Петербург

    Подведение итогов не позднее

    28.01.2021 16:0028.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060592Подведение итогов не позднее Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DoosanСанкт-Петербург

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.01.202128.01.2021 16:0028.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060592Подведение итогов не позднее Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС DoosanСанкт-Петербург

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Запасные части для ДЭС 400 кВт с ДВС Doosan

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с документацией
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАС
    Все закупки и тендеры ГАС

    Адрес местонахождения

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, ул. Воронежская, 5 литА

    191119, Российская Федерация, Санкт-Петербург, а/я 245, .

    Классификатор ОКПД2

    27.11.6

    Части электродвигателей, генераторов и трансформаторов

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/834619/name/600ec6a0ecaee8.46140581

    25.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Генератор 65.26101-7173"

    Кол-во: 1

    "Позиция 2"

    "Датчик давления масла 65.27441-7009"

    Кол-во: 3

    "Позиция 3"

    "Датчик давления масла 65.27435-6008"

    Кол-во: 3

    "Позиция 4"

    "Крыльчатка вентилятора 65.06601-5048"

    Кол-во: 1

    "Позиция 5"

    "Насос масляный в сборе 65.05100-6188Е"

    Кол-во: 1

    "Позиция 6"

    "Насос топливоподкачивающий 105237-547А"

    Кол-во: 1

    "Позиция 7"

    "Прокладка водяного насоса 65.06901-0076"

    Кол-во: 1

    "Позиция 8"

    "Прокладка головки блока цилиндров 65.03901-0075"

    Кол-во: 2

    "Позиция 9"

    "Прокладка головки блока цилиндров 65.03901-0076"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "Прокладка головки цилиндра 51.03901-0338"

    Кол-во: 16

    "Позиция 11"

    "Прокладка масляного поддона 65.05904А0092"

    Кол-во: 1

    "Позиция 12"

    "Прокладка турбокомпрессора 65.09901-0012"

    Кол-во: 2

    "Позиция 13"

    "Прокладка турбокомпрессора 65.09901-0018A"

    Кол-во: 2

    "Позиция 14"

    "Сальник коленвала задний 65.01510-0141"

    Кол-во: 5

    "Позиция 15"

    "Сальник коленвала передний 65.01510-0153A"

    Кол-во: 5

    "Позиция 16"

    "Турбокомпрессор левый 150105-00467"

    Кол-во: 1

    "Позиция 17"

    "Турбокомпрессор правый 150105-00466A"

    Кол-во: 1

    "Позиция 18"

    "Форсунка 65.10101-7101"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "Форсунка топливная в сборе 65.10101-7051"

    Кол-во: 16

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