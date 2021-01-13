Запрос предложений на поставку запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г.

Основные сведения Описание секции Закупки корпоративных заказчиков Номер извещения ГП060485 Уникальный номер закупки Номер закупки Наименование закупки Запрос предложений на поставку запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г. Валюта процедуры USD Способ закупки Попозиционная Дата публикации

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Сведения об организаторе Наименование организатораОрганизатор АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ

Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК Юридический адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Почтовый адрес 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Контактный телефон +7 39151 3-41-85 Факс -- Адрес электронной почты Aleksandra.Nesterenko@rusal.com Ф.И.О. контактного лица Нестеренко Александра Валерьевна Место рассмотрения предложений Ачинск Закупки и тендеры Красноярский край Ключевые слова:

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Список лотов Лот 1 Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г. Этапы закупочной процедуры Дата и время окончания срока приема заявок 13.01.2021 12:00 GMT +3 Europe/Moscow Дата и время окончания срока приема заявок ГП060485 Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г. Ачинск Подведение итогов не позднее 30.04.2021 12:00 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее ГП060485 Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г. Ачинск Текущий статус Архив Дата подведения итогов 30.04.2021 Europe/Moscow Подведение итогов не позднее ГП060485 Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г. Ачинск Цена договора и требования к обеспечению Предмет договора Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г. Начальная цена Цена не указана Валюта USD Размер обеспечения заявки (в рублях) Не установлен Условия Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию * Если это является обязательным условием или Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ Получить > Условия договора Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг Согласно закупочной документации Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Согласно закупочной документацииРассчитать логистику > Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг Согласно закупочной документации Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ» Требования к электронной подписи поставщиков Подавать заявки без использования ЭП Разрешается Требования к документации Официальный сайт, на котором размещена документация Не указан Заказчики Наименование заказчика АО РУСАЛ АЧИНСК

Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК Адрес местонахождения 662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1 Классификатор ОКПД2 29.32.30 Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки Классификатор ОКВЭД2 Отсутствуют Документация лота Нет прикрепленных документов Перечень товаров, работ, услуг "Позиция 1" "АДАПТЕР Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 2" "АДАПТЕР 437191100 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 3" "Блок цилиндров 3811921 Cummins" Кол-во: 1 "Позиция 4" "БОЛТ 303382200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 5" "БОЛТ 020527500 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 6" "БОЛТ 020752700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 7" "БОЛТ 301247300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 8" "БОЛТ 301247400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 9" "БОЛТ 301322200 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 10" "БОЛТ 302259000 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 11" "БОЛТ 302548200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 12" "БОЛТ 303303800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 13" "БОЛТ 303562400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 14" "БОЛТ 304083700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 15" "БОЛТ 304288900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 16" "БОЛТ 304289000 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 17" "БОЛТ 306241000 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 18" "БОЛТ 306649700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 19" "БОЛТ 307096200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 20" "Болт 3275479 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 21" "Болт 3521225 Cummins" Кол-во: 72 "Позиция 22" "БОЛТ S00011200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 23" "Болт S00017800C Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 24" "БОЛТ КОЛЕНА 304083900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 25" "Болт коллектора 3046283 Cummins" Кол-во: 72 "Позиция 26" "БОЛТ ПОДДОНА 304083800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 27" "ВАЛ 307821800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 28" "ВАЛ 400943300 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 29" "ВАЛ ВОДЯНОГО НАСОСА 304282700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 30" "Вал коленчатый 3347569 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 31" "ВАЛ КОРОМЫСЛА в сборе 317677300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 32" "Вал привода 3045229 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 33" "Вал привода помпы 3801195 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 34" "ВАЛ ПРИВОДА ШЛИЦЕВОЙ 320200700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 35" "Вал распределительный 3066882 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 36" "Вал турбокомпрессора 3521034 Cumminns" Кол-во: 2 "Позиция 37" "ВАЛ ШЕСТЕРНИ 320211400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 38" "ВЕНТИЛЯТОР 021268200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 39" "ВИНТ 016830600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 40" "Винт 3021470 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 41" "ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ К-19 020584000 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 42" "ВОДЯНАЯ ТРУБКА 020723300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 43" "ВОДЯНАЯ ТРУБКА(КОРП,ТЕРМОСТ,) 020737800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 44" "ВПУСКНАЯ УЛИТКА ТКР ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 352507600 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 45" "ВСТАВКА В КОРОМЫСЛО 019403700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 46" "ВТУЛКА 013277000 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 47" "ВТУЛКА 020513300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 48" "ВТУЛКА 020515600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 49" "ВТУЛКА 020722600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 50" "ВТУЛКА 020734400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 51" "ВТУЛКА 3043909 CUMMINS" Кол-во: 2 "Позиция 52" "Втулка 300221000 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 53" "Втулка 3002834 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 54" "Втулка 3004686 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 55" "Втулка 3049016 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 56" "ВТУЛКА В ПЕРЕД. ПЛИТУ 019039700 Cummins" Кол-во: 5 "Позиция 57" "ВТУЛКА ВАЛА ПОВТОРИТЕЛЯ 300299300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 58" "ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ 300221100 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 59" "ВТУЛКА НА ВАЛ 301891400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 60" "ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ НА БОЛТ ОХЛАДИТЕЛЯ 301430400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 61" "ГАЙКА 300212600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 62" "ГАЙКА 351953500 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 63" "Гайка 3056158 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 64" "Гайка 3202206 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 65" "ГАЙКА В КОРОМЫСЛО S00021200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 66" "ГАЙКА 300052800 CUMMINS" Кол-во: 12 "Позиция 67" "Генератор 3400698 Cummins" Кол-во: 1 "Позиция 68" "ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА 4371769 CUMMINS" Кол-во: 6 "Позиция 69" "Головка блока цилиндров 3646323 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 70" "ГОЛОВКА ФИЛЬТРА 3304173S Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 71" "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 546226200 CUMMINS" Кол-во: 35 "Позиция 72" "Датчик давления 2897691 Cummins" Кол-во: 20 "Позиция 73" "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 4327021 CUMMINS" Кол-во: 10 "Позиция 74" "Датчик температуры 3015238 БеЛАЗ 7555" Кол-во: 12 "Позиция 75" "ДЕМПФЕР 0217322 CUMMINS" Кол-во: 2 "Позиция 76" "Диск 3041466 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 77" "ДИСК КЛАПАНА 196057 CUMMINS" Кол-во: 6 "Позиция 78" "Жгут проводов 3056356 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 79" "Жгут проводов 3067880 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 80" "ЗАГЛУШКА 020393300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 81" "ЗАГЛУШКА 300215800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 82" "ЗАГЛУШКА 300846600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 83" "ЗАГЛУШКА 301325700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 84" "ЗАГЛУШКА 3025458 CUMMINS" Кол-во: 12 "Позиция 85" "ЗАГЛУШКА 3040810-20 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 86" "ЗАГЛУШКА S00091100 B Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 87" "Заглушка 3002193 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 88" "Заглушка 3008470 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 89" "Заглушка 3025460 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 90" "ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА БОЛЬШАЯ 017583000 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 91" "ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА МАЛЕНЬКАЯ К-19 014741600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 92" "ЗАГЛУШКА 3008465 CUMMINS" Кол-во: 12 "Позиция 93" "Звездочка привода 3046200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 94" "Индикатор температуры 3164079 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 95" "Клапан 3059314 Cummins" Кол-во: 3 "Позиция 96" "КЛАПАН ВПУСКНОЙ ГБЦ СЕРИИ К 380351500 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 97" "КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ 3803529 CUMMINS" Кол-во: 12 "Позиция 98" "Коллектор выпускной 3037824 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 99" "Коллектор выхлопной 308098000 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 100" "КОЛЬЦО 352341200 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 101" "Кольцо 3088298 Cummins" Кол-во: 72 "Позиция 102" "Кольцо 435228200 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 103" "Кольцо вала привода 3034721 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 104" "Кольцо под гильзу 3011076 Cummins" Кол-во: 54 "Позиция 105" "Кольцо под гильзу 3014668 Cummins" Кол-во: 54 "Позиция 106" "Кольцо под гильзу 3081489 Cummins" Кол-во: 54 "Позиция 107" "Кольцо под гильзу 4308855 Cummins" Кол-во: 60 "Позиция 108" "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 014553600 Cummins" Кол-во: 40 "Позиция 109" "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 301506700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 110" "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 320112500 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 111" "Кольцо резиновое 3922794 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 112" "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ НА ВХОД ПОМПЫ 014562300 Cummins" Кол-во: 18 "Позиция 113" "КОЛЬЦО 014555100 CUMMINS" Кол-во: 12 "Позиция 114" "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ НА МАСЛЯНУЮ РЕЙКУ 308453900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 115" "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ НА МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР 021216100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 116" "КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 351964100 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 117" "КОЛЬЦО УПЛОТ. 302306600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 118" "КОЛЬЦО УПЛОТ. 303666600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 119" "КОЛЬЦО УПЛОТ. 350244900 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 120" "КОЛЬЦО УПЛОТ. 352144200 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 121" "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 013102600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 122" "Кольцо уплотнительное 3037236 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 123" "Кольцо уплотнительное 3201659 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 124" "Кольцо уплотнительное 4922501 Cummins" Кол-во: 18 "Позиция 125" "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НА ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН 012988800 Cummins" Кол-во: 40 "Позиция 126" "Комплект вкладышей корен.AR12270 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 127" "Комплект прокладок 435257800 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 128" "КОМПРЕССОР 341795800 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 129" "КОРОМЫСЛО ВПУСКНОГО КЛАПАНА К-50 305347600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 130" "КОРОМЫСЛО ВЫПУСКНОЕ СЕРИИ К 305347700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 131" "КОРОМЫСЛО 3053478 CUMMINS" Кол-во: 2 "Позиция 132" "КОРПУС 304754800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 133" "КОРПУС 309044900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 134" "КОРПУС ВЕРХ 301093300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 135" "КРЫШКА 4998220 CUMMINS" Кол-во: 12 "Позиция 136" "КОРПУС КЛАПАНА 303573900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 137" "КОРПУС НИЖНИЙ ВОЗДУШНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ 334773900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 138" "Корпус термостата 3010916 Сummins" Кол-во: 12 "Позиция 139" "КОРПУС ТКР 359455500 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 140" "Корпус фильтра 308603500 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 141" "КРАНИК S00096200 E Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 142" "КРЕПЛЕНИЕ (ПЕРЕГОРОДКА) 021906500 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 143" "КРОНШТЕЙН ТКР 1Й СТУПЕНИ 320218100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 144" "Крыльчатка 3523024 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 145" "КРЫШКА БЛОКА 308595500 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 146" "КРЫШКА КЛАПАНА 021355900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 147" "КРЫШКА КЛАПАННАЯ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД САПУН 301039600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 148" "КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 020502100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 149" "КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 020502200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 150" "КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 020502300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 151" "КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 020507500 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 152" "КРЫШКА КОРПУСА 304237200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 153" "Магнит отсечного клапана 4024809 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 154" "МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ 352398000 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 155" "Маслоохладитель 3635074 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 156" "КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ 4376512 CUMMINS" Кол-во: 6 "Позиция 157" "НАПРАВЛЯЮЩАЯ 01915400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 158" "Насос водяной 402531000 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 159" "Насос масляный в сб.3047549 Cummins" Кол-во: 3 "Позиция 160" "Насос топливный 4076956Е790 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 161" "НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ 288888800" Кол-во: 12 "Позиция 162" "ОСЬ С КРОНШТЕЙНОМ 341013400 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 163" "Ось ступицы 3036137 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 164" "ПАЛЕЦ 400924700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 165" "ПАЛЕЦ КЛАПАН. ПОВТОРИТЕЛЯ 400924800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 166" "ПАТРУБОК 3627146 CUMMINS" Кол-во: 12 "Позиция 167" "ПАТРУБОК ВОЗДУХОВОДА 306580100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 168" "Патрубок 2867271 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 169" "Патрубок 3017276 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 170" "Патрубок 3030515 БеЛАЗ 7555" Кол-во: 12 "Позиция 171" "Патрубок 3063240 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 172" "Патрубок 306569700 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 173" "Патрубок 381827100 Cummins" Кол-во: 60 "Позиция 174" "Патрубок AS16020NF Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 175" "ПЕРЕДНЯЯ ПЛИТА К19 301731800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 176" "Переходник на трубку 3175687 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 177" "ПЛАСТИНА ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА 012983900 Cummins" Кол-во: 40 "Позиция 178" "ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН 304452300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 179" "ПЛУНЖЕР 020508000 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 180" "ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА 3039164 CUMMINS" Кол-во: 2 "Позиция 181" "ПОДДОН ЖЕСТЯНОЙ 307078000 (Ч) Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 182" "Поддон масляный 3088256 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 183" "ПОДШИПНИК 353691400 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 184" "ПОДШИПНИК S01600200 Cummins" Кол-во: 8 "Позиция 185" "ПОДШИПНИК ВОДЯНОГО НАСОСА S01606900 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 186" "Подшипник натяжн.ролика 3003354 Cummins" Кол-во: 8 "Позиция 187" "ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ 013008300 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 188" "ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ 351962700 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 189" "Подшипник ступицы вентилятора 3001281" Кол-во: 2 "Позиция 190" "Подшипник упорный 3026556 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 191" "Полукольцо коленвала 2888696 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 192" "Поршень 3631241 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 193" "Пробка 300763200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 194" "Пробка 3945095 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 195" "ПРОКЛАДКА 020697300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 196" "ПРОКЛАДКА 320211700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 197" "Прокладка 3060912 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 198" "Прокладка 3177942 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 199" "Прокладка 492007600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 200" "ПРОКЛАДКА БЛОКА ТЕРМОСТАТОВ К-19 301091800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 201" "ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОГО КОЛЛЕКТОРА К-19 304309700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 202" "ПРОКЛАДКА КОЛЕНА ТКР 303216100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 203" "Прокладка корп.масл.фил.4000436 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 204" "Прокладка корпуса 3065792 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 205" "ПРОКЛАДКА КОРПУСА МАСЛЯННОГО ОХЛАДИТЕЛЯ 306579100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 206" "ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПОВТОРИТЕЛЯ 304072100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 207" "ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА 020506100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 208" "ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ОХЛАДИТЕЛЕМ И ГБЦ 020627700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 209" "Прокладка на воздуховод 3065784 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 210" "ПРОКЛАДКА 4334080 CUMMINS" Кол-во: 6 "Позиция 211" "ПРОКЛАДКА ПОД ПРОСТАВКУ 363083900 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 212" "ПРОКЛАДКА ПРИВОДА ТН К-19 341017100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 213" "ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ 495332800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 214" "ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ 495332900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 215" "ПРУЖИНА 300962000 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 216" "ПРУЖИНА 362900600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 217" "Пружина 012976800 Cummins" Кол-во: 10 "Позиция 218" "Пружина 3062415 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 219" "ПЫЛЬНИК 308837100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 220" "САЛЬНИК 3648162 CUMMINS" Кол-во: 12 "Позиция 221" "Пыльник 3628894 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 222" "Пыльник привода 3160924 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 223" "Радиатор масляный 3804935 Cummins" Кол-во: 8 "Позиция 224" "РАДИАТОР ОХЛАДИТЕЛЯ ВОЗДУШНОГО 491035500 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 225" "РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА 5412999 CUMMINS" Кол-во: 12 "Позиция 226" "РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА 5412987 CUMMINS" Кол-во: 30 "Позиция 227" "РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА 541302900 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 228" "РОЛИК 301682500 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 229" "РОЛИК КЛАПАН. ПОВТ-ЛЯ 301682600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 230" "Ролик натяжной в сборе 4009442 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 231" "Рычаг 011048100 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 232" "ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА 3642503 CUMMINS" Кол-во: 2 "Позиция 233" "САЛЬНИК 020694800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 234" "Сальник 3065830 Cummins" Кол-во: 1 "Позиция 235" "САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ 301679200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 236" "Сальник муфты 3062393 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 237" "САЛЬНИК НА ТЕРМОСТАТ 018678000 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 238" "Сальник привода 3628895 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 239" "САЛЬНИК ПРИВОДА 301679400" Кол-во: 4 "Позиция 240" "САПУН 437186600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 241" "СКОБА 306094000 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 242" "Соединение на двигатель 4922171 Cummis" Кол-во: 12 "Позиция 243" "Стартер 3021038 БеЛАЗ 7555" Кол-во: 1 "Позиция 244" "СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА 006890800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 245" "СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 020543900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 246" "Термостат 3629205 Cummins" Кол-во: 18 "Позиция 247" "ТРУБА ВОЗДУШНАЯ 020721400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 248" "ТРУБКА 381199300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 249" "Трубка 3037660 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 250" "Трубка 3202220 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 251" "Трубка 3627044 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 252" "Трубка 3811992 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 253" "Трубка 4308738 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 254" "Трубка на радиатор мал.3201401 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 255" "Трубка термостата 3201384 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 256" "Трубка топливная 3200404 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 257" "Трубка топливная 3200457 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 258" "Трубка топливная 3201074 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 259" "Трубка топливная 3201087 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 260" "Трубка топливная 3201115 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 261" "Турбокомпрессор 3801803 Cummins" Кол-во: 1 "Позиция 262" "Турбокомпрессор 3803452 Cummins" Кол-во: 1 "Позиция 263" "Уголок 3175773 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 264" "Уголок 4922487 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 265" "УЛИТКА ГАЗОПРИЕМНИКА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 352126500 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 266" "УПЛОТНЕНИЕ 430868200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 267" "Уплотнение 020724400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 268" "Уплотнение 3410136 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 269" "Уплотнение 3609826 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 270" "УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК 288869700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 271" "Форсунка 4307428 Cummins" Кол-во: 24 "Позиция 272" "Форсунка охлаждения 3007517 Cummins" Кол-во: 36 "Позиция 273" "ХОМУТ 012574100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 274" "ХОМУТ 012574200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 275" "ХОМУТ 020977300 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 276" "ХОМУТ 364146200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 277" "Хомут 3040878 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 278" "Хомут 3522631 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 279" "ХОМУТ НА ВЫХЛОПНУЮ УЛИТКУ ТКР 020198900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 280" "ШАЙБА 010955700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 281" "ШАЙБА 012701800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 282" "ШАЙБА 012736200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 283" "ШАЙБА 352441800 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 284" "ШАЙБА 359152200 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 285" "ШАЙБА S00060400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 286" "ШАЙБА (КРЕПЛ. МАСЛ. ТРУБКИ) 302309500 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 287" "Шайба 3088291 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 288" "Шайба 3200287 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 289" "Шатун 381199500 Cummins" Кол-во: 24 "Позиция 290" "ШЕСТЕРНЯ 495331900 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 291" "ШЕСТЕРНЯ ВИНТОВАЯ 301915200 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 292" "Шестерня привода 4953334 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 293" "ШЕСТЕРНЯ 4953321 CUMMINS" Кол-во: 2 "Позиция 294" "ШЛАНГ AS0402300SL (Ч) Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 295" "Шланг 3016142 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 296" "Шланг 3035580 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 297" "Шланг 3086055 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 298" "Шланг 3634310 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 299" "Шланг AK10007SS Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 300" "ШЛАНГ С КЛАПАНА STC К МАСЛЯНОЙ РЕЙКЕ AK0600800SS (Ч) Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 301" "Шпилька 3010915 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 302" "ШПЛИНТ 020543800 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 303" "ШПЛИНТОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА БОЛТОВ КОЛЛЕКТОРА 308831700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 304" "ШПОНКА 010295700 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 305" "ШПОНКА 020070900 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 306" "ШПОНКА 020690400 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 307" "ШПОНКА S00031600 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 308" "Штанга толкателя клапана 3057139 Cummins" Кол-во: 24 "Позиция 309" "Штанга форсунки 3017961 Cummins" Кол-во: 6 "Позиция 310" "ШТИФТ 012492100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 311" "ШТИФТ 006040800 L Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 312" "ШТИФТ 006721100 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 313" "ШТИФТ 006844500 Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 314" "ШТИФТ 020536600 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 315" "ШТИФТ НА КОЛЕНВАЛ 301915300 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 316" "ШТУЦЕР 006864500 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 317" "ШТУЦЕР S00104000 A Cummins" Кол-во: 2 "Позиция 318" "ШТУЦЕР 014395000 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 319" "Штуцер 3179021 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 320" "Штуцер 3629505 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 321" "ШТУЦЕР НА ТРУБКУ ПОДАЧИ МАСЛА 308195000 Cummins" Кол-во: 12 "Позиция 322" "ШТУЦЕР УГОЛОК 014437200 Cummins" Кол-во: 4 "Позиция 323" "Щуп 021648400 Cummins" Кол-во: 12