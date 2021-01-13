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    Главная / Торги / Запрос предложений на поставку запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г.

    Запрос предложений на поставку запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г.

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г.АчинскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060485

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Запрос предложений на поставку запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г.

    Валюта процедуры

    USD

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 11:27

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Cummins_2021_г._1_тур_ЭТП.pdf

    CUMMINS_2021_г._Придожение_1.xlsx

    Приложение_2.docx

    Приложение_3.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Юридический адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Почтовый адрес

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Контактный телефон

    +7 39151 3-41-85

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    Aleksandra.Nesterenko@rusal.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Нестеренко Александра Валерьевна

    Место рассмотрения предложений

    Ачинск

    Закупки и тендеры Красноярский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    13.01.2021 12:00 GMT +313.01.2021 12:0013.01.2021 12:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060485Дата и время окончания срока приема заявок Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г.Ачинск

    Подведение итогов не позднее

    30.04.2021 12:0030.04.2021 12:0030.04.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060485Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г.Ачинск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    30.04.202130.04.2021 12:0030.04.2021 12:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060485Подведение итогов не позднее Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г.Ачинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка запасных частей CUMMINS для ремонтов ДВС КТТА-19С700 с поставкой в 2021 г.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    USD

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО РУСАЛ АЧИНСКИЙ ГЛИНОЗЕМНЫЙ КОМБИНАТ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО РУСАЛ АЧИНСК
    Все закупки и тендеры АО РУСАЛ АЧИНСК

    Адрес местонахождения

    662153, Российская Федерация, Красноярский край, Ачинск, Южная Промзона, квартал XII, строения 1

    Классификатор ОКПД2

    29.32.30

    Комплектующие и принадлежности для автотранспортных средств, не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "АДАПТЕР Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 2"

    "АДАПТЕР 437191100 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 3"

    "Блок цилиндров 3811921 Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 4"

    "БОЛТ 303382200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 5"

    "БОЛТ 020527500 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 6"

    "БОЛТ 020752700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 7"

    "БОЛТ 301247300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 8"

    "БОЛТ 301247400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 9"

    "БОЛТ 301322200 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 10"

    "БОЛТ 302259000 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 11"

    "БОЛТ 302548200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 12"

    "БОЛТ 303303800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 13"

    "БОЛТ 303562400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 14"

    "БОЛТ 304083700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 15"

    "БОЛТ 304288900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 16"

    "БОЛТ 304289000 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 17"

    "БОЛТ 306241000 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 18"

    "БОЛТ 306649700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 19"

    "БОЛТ 307096200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 20"

    "Болт 3275479 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 21"

    "Болт 3521225 Cummins"

    Кол-во: 72

    "Позиция 22"

    "БОЛТ S00011200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 23"

    "Болт S00017800C Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 24"

    "БОЛТ КОЛЕНА 304083900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 25"

    "Болт коллектора 3046283 Cummins"

    Кол-во: 72

    "Позиция 26"

    "БОЛТ ПОДДОНА 304083800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 27"

    "ВАЛ 307821800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 28"

    "ВАЛ 400943300 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 29"

    "ВАЛ ВОДЯНОГО НАСОСА 304282700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 30"

    "Вал коленчатый 3347569 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 31"

    "ВАЛ КОРОМЫСЛА в сборе 317677300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 32"

    "Вал привода 3045229 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 33"

    "Вал привода помпы 3801195 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 34"

    "ВАЛ ПРИВОДА ШЛИЦЕВОЙ 320200700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 35"

    "Вал распределительный 3066882 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 36"

    "Вал турбокомпрессора 3521034 Cumminns"

    Кол-во: 2

    "Позиция 37"

    "ВАЛ ШЕСТЕРНИ 320211400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 38"

    "ВЕНТИЛЯТОР 021268200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 39"

    "ВИНТ 016830600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 40"

    "Винт 3021470 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 41"

    "ВКЛАДЫШ ШАТУННЫЙ К-19 020584000 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 42"

    "ВОДЯНАЯ ТРУБКА 020723300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 43"

    "ВОДЯНАЯ ТРУБКА(КОРП,ТЕРМОСТ,) 020737800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 44"

    "ВПУСКНАЯ УЛИТКА ТКР ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 352507600 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 45"

    "ВСТАВКА В КОРОМЫСЛО 019403700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 46"

    "ВТУЛКА 013277000 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 47"

    "ВТУЛКА 020513300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 48"

    "ВТУЛКА 020515600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 49"

    "ВТУЛКА 020722600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 50"

    "ВТУЛКА 020734400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 51"

    "ВТУЛКА 3043909 CUMMINS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 52"

    "Втулка 300221000 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 53"

    "Втулка 3002834 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 54"

    "Втулка 3004686 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 55"

    "Втулка 3049016 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 56"

    "ВТУЛКА В ПЕРЕД. ПЛИТУ 019039700 Cummins"

    Кол-во: 5

    "Позиция 57"

    "ВТУЛКА ВАЛА ПОВТОРИТЕЛЯ 300299300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 58"

    "ВТУЛКА ДИСТАНЦИОННАЯ 300221100 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 59"

    "ВТУЛКА НА ВАЛ 301891400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 60"

    "ВТУЛКА РЕЗИНОВАЯ НА БОЛТ ОХЛАДИТЕЛЯ 301430400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 61"

    "ГАЙКА 300212600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 62"

    "ГАЙКА 351953500 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 63"

    "Гайка 3056158 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 64"

    "Гайка 3202206 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 65"

    "ГАЙКА В КОРОМЫСЛО S00021200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 66"

    "ГАЙКА 300052800 CUMMINS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 67"

    "Генератор 3400698 Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 68"

    "ГИЛЬЗА ЦИЛИНДРА 4371769 CUMMINS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 69"

    "Головка блока цилиндров 3646323 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 70"

    "ГОЛОВКА ФИЛЬТРА 3304173S Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 71"

    "ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ 546226200 CUMMINS"

    Кол-во: 35

    "Позиция 72"

    "Датчик давления 2897691 Cummins"

    Кол-во: 20

    "Позиция 73"

    "ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ 4327021 CUMMINS"

    Кол-во: 10

    "Позиция 74"

    "Датчик температуры 3015238 БеЛАЗ 7555"

    Кол-во: 12

    "Позиция 75"

    "ДЕМПФЕР 0217322 CUMMINS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 76"

    "Диск 3041466 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 77"

    "ДИСК КЛАПАНА 196057 CUMMINS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 78"

    "Жгут проводов 3056356 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 79"

    "Жгут проводов 3067880 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 80"

    "ЗАГЛУШКА 020393300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 81"

    "ЗАГЛУШКА 300215800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 82"

    "ЗАГЛУШКА 300846600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 83"

    "ЗАГЛУШКА 301325700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 84"

    "ЗАГЛУШКА 3025458 CUMMINS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 85"

    "ЗАГЛУШКА 3040810-20 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 86"

    "ЗАГЛУШКА S00091100 B Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 87"

    "Заглушка 3002193 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 88"

    "Заглушка 3008470 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 89"

    "Заглушка 3025460 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 90"

    "ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА БОЛЬШАЯ 017583000 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 91"

    "ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО КАНАЛА МАЛЕНЬКАЯ К-19 014741600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 92"

    "ЗАГЛУШКА 3008465 CUMMINS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 93"

    "Звездочка привода 3046200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 94"

    "Индикатор температуры 3164079 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 95"

    "Клапан 3059314 Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 96"

    "КЛАПАН ВПУСКНОЙ ГБЦ СЕРИИ К 380351500 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 97"

    "КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ 3803529 CUMMINS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 98"

    "Коллектор выпускной 3037824 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 99"

    "Коллектор выхлопной 308098000 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 100"

    "КОЛЬЦО 352341200 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 101"

    "Кольцо 3088298 Cummins"

    Кол-во: 72

    "Позиция 102"

    "Кольцо 435228200 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 103"

    "Кольцо вала привода 3034721 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 104"

    "Кольцо под гильзу 3011076 Cummins"

    Кол-во: 54

    "Позиция 105"

    "Кольцо под гильзу 3014668 Cummins"

    Кол-во: 54

    "Позиция 106"

    "Кольцо под гильзу 3081489 Cummins"

    Кол-во: 54

    "Позиция 107"

    "Кольцо под гильзу 4308855 Cummins"

    Кол-во: 60

    "Позиция 108"

    "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 014553600 Cummins"

    Кол-во: 40

    "Позиция 109"

    "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 301506700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 110"

    "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ 320112500 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 111"

    "Кольцо резиновое 3922794 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 112"

    "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ НА ВХОД ПОМПЫ 014562300 Cummins"

    Кол-во: 18

    "Позиция 113"

    "КОЛЬЦО 014555100 CUMMINS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 114"

    "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ НА МАСЛЯНУЮ РЕЙКУ 308453900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 115"

    "КОЛЬЦО РЕЗИНОВОЕ НА МАСЛЯНЫЙ РАДИАТОР 021216100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 116"

    "КОЛЬЦО СТОПОРНОЕ 351964100 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 117"

    "КОЛЬЦО УПЛОТ. 302306600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 118"

    "КОЛЬЦО УПЛОТ. 303666600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 119"

    "КОЛЬЦО УПЛОТ. 350244900 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 120"

    "КОЛЬЦО УПЛОТ. 352144200 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 121"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ 013102600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 122"

    "Кольцо уплотнительное 3037236 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 123"

    "Кольцо уплотнительное 3201659 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 124"

    "Кольцо уплотнительное 4922501 Cummins"

    Кол-во: 18

    "Позиция 125"

    "КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ НА ОТСЕЧНОЙ КЛАПАН 012988800 Cummins"

    Кол-во: 40

    "Позиция 126"

    "Комплект вкладышей корен.AR12270 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 127"

    "Комплект прокладок 435257800 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 128"

    "КОМПРЕССОР 341795800 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 129"

    "КОРОМЫСЛО ВПУСКНОГО КЛАПАНА К-50 305347600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 130"

    "КОРОМЫСЛО ВЫПУСКНОЕ СЕРИИ К 305347700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 131"

    "КОРОМЫСЛО 3053478 CUMMINS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 132"

    "КОРПУС 304754800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 133"

    "КОРПУС 309044900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 134"

    "КОРПУС ВЕРХ 301093300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 135"

    "КРЫШКА 4998220 CUMMINS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 136"

    "КОРПУС КЛАПАНА 303573900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 137"

    "КОРПУС НИЖНИЙ ВОЗДУШНОГО ОХЛАДИТЕЛЯ 334773900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 138"

    "Корпус термостата 3010916 Сummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 139"

    "КОРПУС ТКР 359455500 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 140"

    "Корпус фильтра 308603500 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 141"

    "КРАНИК S00096200 E Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 142"

    "КРЕПЛЕНИЕ (ПЕРЕГОРОДКА) 021906500 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 143"

    "КРОНШТЕЙН ТКР 1Й СТУПЕНИ 320218100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 144"

    "Крыльчатка 3523024 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 145"

    "КРЫШКА БЛОКА 308595500 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 146"

    "КРЫШКА КЛАПАНА 021355900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 147"

    "КРЫШКА КЛАПАННАЯ С ОТВЕРСТИЕМ ПОД САПУН 301039600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 148"

    "КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 020502100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 149"

    "КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 020502200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 150"

    "КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 020502300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 151"

    "КРЫШКА КОРЕННОГО ПОДШИПНИКА 020507500 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 152"

    "КРЫШКА КОРПУСА 304237200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 153"

    "Магнит отсечного клапана 4024809 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 154"

    "МАСЛООТРАЖАТЕЛЬ 352398000 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 155"

    "Маслоохладитель 3635074 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 156"

    "КОМПЛЕКТ УПЛОТНЕНИЙ 4376512 CUMMINS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 157"

    "НАПРАВЛЯЮЩАЯ 01915400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 158"

    "Насос водяной 402531000 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 159"

    "Насос масляный в сб.3047549 Cummins"

    Кол-во: 3

    "Позиция 160"

    "Насос топливный 4076956Е790 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 161"

    "НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ 288888800"

    Кол-во: 12

    "Позиция 162"

    "ОСЬ С КРОНШТЕЙНОМ 341013400 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 163"

    "Ось ступицы 3036137 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 164"

    "ПАЛЕЦ 400924700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 165"

    "ПАЛЕЦ КЛАПАН. ПОВТОРИТЕЛЯ 400924800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 166"

    "ПАТРУБОК 3627146 CUMMINS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 167"

    "ПАТРУБОК ВОЗДУХОВОДА 306580100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 168"

    "Патрубок 2867271 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 169"

    "Патрубок 3017276 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 170"

    "Патрубок 3030515 БеЛАЗ 7555"

    Кол-во: 12

    "Позиция 171"

    "Патрубок 3063240 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 172"

    "Патрубок 306569700 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 173"

    "Патрубок 381827100 Cummins"

    Кол-во: 60

    "Позиция 174"

    "Патрубок AS16020NF Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 175"

    "ПЕРЕДНЯЯ ПЛИТА К19 301731800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 176"

    "Переходник на трубку 3175687 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 177"

    "ПЛАСТИНА ОТСЕЧНОГО КЛАПАНА 012983900 Cummins"

    Кол-во: 40

    "Позиция 178"

    "ПЛАСТИНА РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ШЕСТЕРЕН 304452300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 179"

    "ПЛУНЖЕР 020508000 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 180"

    "ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА 3039164 CUMMINS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 181"

    "ПОДДОН ЖЕСТЯНОЙ 307078000 (Ч) Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 182"

    "Поддон масляный 3088256 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 183"

    "ПОДШИПНИК 353691400 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 184"

    "ПОДШИПНИК S01600200 Cummins"

    Кол-во: 8

    "Позиция 185"

    "ПОДШИПНИК ВОДЯНОГО НАСОСА S01606900 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 186"

    "Подшипник натяжн.ролика 3003354 Cummins"

    Кол-во: 8

    "Позиция 187"

    "ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ 013008300 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 188"

    "ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ 351962700 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 189"

    "Подшипник ступицы вентилятора 3001281"

    Кол-во: 2

    "Позиция 190"

    "Подшипник упорный 3026556 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 191"

    "Полукольцо коленвала 2888696 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 192"

    "Поршень 3631241 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 193"

    "Пробка 300763200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 194"

    "Пробка 3945095 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 195"

    "ПРОКЛАДКА 020697300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 196"

    "ПРОКЛАДКА 320211700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 197"

    "Прокладка 3060912 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 198"

    "Прокладка 3177942 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 199"

    "Прокладка 492007600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 200"

    "ПРОКЛАДКА БЛОКА ТЕРМОСТАТОВ К-19 301091800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 201"

    "ПРОКЛАДКА ВЫХЛОПНОГО КОЛЛЕКТОРА К-19 304309700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 202"

    "ПРОКЛАДКА КОЛЕНА ТКР 303216100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 203"

    "Прокладка корп.масл.фил.4000436 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 204"

    "Прокладка корпуса 3065792 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 205"

    "ПРОКЛАДКА КОРПУСА МАСЛЯННОГО ОХЛАДИТЕЛЯ 306579100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 206"

    "ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ПОВТОРИТЕЛЯ 304072100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 207"

    "ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО НАСОСА 020506100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 208"

    "ПРОКЛАДКА МЕЖДУ ОХЛАДИТЕЛЕМ И ГБЦ 020627700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 209"

    "Прокладка на воздуховод 3065784 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 210"

    "ПРОКЛАДКА 4334080 CUMMINS"

    Кол-во: 6

    "Позиция 211"

    "ПРОКЛАДКА ПОД ПРОСТАВКУ 363083900 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 212"

    "ПРОКЛАДКА ПРИВОДА ТН К-19 341017100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 213"

    "ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ 495332800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 214"

    "ПРОМЕЖУТОЧНАЯ ШЕСТЕРНЯ 495332900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 215"

    "ПРУЖИНА 300962000 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 216"

    "ПРУЖИНА 362900600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 217"

    "Пружина 012976800 Cummins"

    Кол-во: 10

    "Позиция 218"

    "Пружина 3062415 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 219"

    "ПЫЛЬНИК 308837100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 220"

    "САЛЬНИК 3648162 CUMMINS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 221"

    "Пыльник 3628894 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 222"

    "Пыльник привода 3160924 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 223"

    "Радиатор масляный 3804935 Cummins"

    Кол-во: 8

    "Позиция 224"

    "РАДИАТОР ОХЛАДИТЕЛЯ ВОЗДУШНОГО 491035500 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 225"

    "РЕМЕНЬ ВЕНТИЛЯТОРА 5412999 CUMMINS"

    Кол-во: 12

    "Позиция 226"

    "РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА 5412987 CUMMINS"

    Кол-во: 30

    "Позиция 227"

    "РЕМЕНЬ ПРИВОДА ГЕНЕРАТОРА 541302900 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 228"

    "РОЛИК 301682500 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 229"

    "РОЛИК КЛАПАН. ПОВТ-ЛЯ 301682600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 230"

    "Ролик натяжной в сборе 4009442 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 231"

    "Рычаг 011048100 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 232"

    "ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА 3642503 CUMMINS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 233"

    "САЛЬНИК 020694800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 234"

    "Сальник 3065830 Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 235"

    "САЛЬНИК КОЛЕНВАЛА ПЕРЕДНИЙ 301679200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 236"

    "Сальник муфты 3062393 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 237"

    "САЛЬНИК НА ТЕРМОСТАТ 018678000 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 238"

    "Сальник привода 3628895 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 239"

    "САЛЬНИК ПРИВОДА 301679400"

    Кол-во: 4

    "Позиция 240"

    "САПУН 437186600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 241"

    "СКОБА 306094000 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 242"

    "Соединение на двигатель 4922171 Cummis"

    Кол-во: 12

    "Позиция 243"

    "Стартер 3021038 БеЛАЗ 7555"

    Кол-во: 1

    "Позиция 244"

    "СТОПОРНАЯ ПЛАСТИНА 006890800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 245"

    "СТОПОРНОЕ КОЛЬЦО 020543900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 246"

    "Термостат 3629205 Cummins"

    Кол-во: 18

    "Позиция 247"

    "ТРУБА ВОЗДУШНАЯ 020721400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 248"

    "ТРУБКА 381199300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 249"

    "Трубка 3037660 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 250"

    "Трубка 3202220 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 251"

    "Трубка 3627044 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 252"

    "Трубка 3811992 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 253"

    "Трубка 4308738 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 254"

    "Трубка на радиатор мал.3201401 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 255"

    "Трубка термостата 3201384 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 256"

    "Трубка топливная 3200404 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 257"

    "Трубка топливная 3200457 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 258"

    "Трубка топливная 3201074 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 259"

    "Трубка топливная 3201087 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 260"

    "Трубка топливная 3201115 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 261"

    "Турбокомпрессор 3801803 Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 262"

    "Турбокомпрессор 3803452 Cummins"

    Кол-во: 1

    "Позиция 263"

    "Уголок 3175773 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 264"

    "Уголок 4922487 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 265"

    "УЛИТКА ГАЗОПРИЕМНИКА ПЕРВОЙ СТУПЕНИ 352126500 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 266"

    "УПЛОТНЕНИЕ 430868200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 267"

    "Уплотнение 020724400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 268"

    "Уплотнение 3410136 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 269"

    "Уплотнение 3609826 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 270"

    "УПОРНЫЙ ПОДШИПНИК 288869700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 271"

    "Форсунка 4307428 Cummins"

    Кол-во: 24

    "Позиция 272"

    "Форсунка охлаждения 3007517 Cummins"

    Кол-во: 36

    "Позиция 273"

    "ХОМУТ 012574100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 274"

    "ХОМУТ 012574200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 275"

    "ХОМУТ 020977300 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 276"

    "ХОМУТ 364146200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 277"

    "Хомут 3040878 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 278"

    "Хомут 3522631 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 279"

    "ХОМУТ НА ВЫХЛОПНУЮ УЛИТКУ ТКР 020198900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 280"

    "ШАЙБА 010955700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 281"

    "ШАЙБА 012701800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 282"

    "ШАЙБА 012736200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 283"

    "ШАЙБА 352441800 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 284"

    "ШАЙБА 359152200 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 285"

    "ШАЙБА S00060400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 286"

    "ШАЙБА (КРЕПЛ. МАСЛ. ТРУБКИ) 302309500 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 287"

    "Шайба 3088291 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 288"

    "Шайба 3200287 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 289"

    "Шатун 381199500 Cummins"

    Кол-во: 24

    "Позиция 290"

    "ШЕСТЕРНЯ 495331900 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 291"

    "ШЕСТЕРНЯ ВИНТОВАЯ 301915200 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 292"

    "Шестерня привода 4953334 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 293"

    "ШЕСТЕРНЯ 4953321 CUMMINS"

    Кол-во: 2

    "Позиция 294"

    "ШЛАНГ AS0402300SL (Ч) Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 295"

    "Шланг 3016142 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 296"

    "Шланг 3035580 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 297"

    "Шланг 3086055 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 298"

    "Шланг 3634310 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 299"

    "Шланг AK10007SS Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 300"

    "ШЛАНГ С КЛАПАНА STC К МАСЛЯНОЙ РЕЙКЕ AK0600800SS (Ч) Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 301"

    "Шпилька 3010915 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 302"

    "ШПЛИНТ 020543800 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 303"

    "ШПЛИНТОВОЧНАЯ ПЛАСТИНА БОЛТОВ КОЛЛЕКТОРА 308831700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 304"

    "ШПОНКА 010295700 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 305"

    "ШПОНКА 020070900 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 306"

    "ШПОНКА 020690400 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 307"

    "ШПОНКА S00031600 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 308"

    "Штанга толкателя клапана 3057139 Cummins"

    Кол-во: 24

    "Позиция 309"

    "Штанга форсунки 3017961 Cummins"

    Кол-во: 6

    "Позиция 310"

    "ШТИФТ 012492100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 311"

    "ШТИФТ 006040800 L Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 312"

    "ШТИФТ 006721100 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 313"

    "ШТИФТ 006844500 Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 314"

    "ШТИФТ 020536600 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 315"

    "ШТИФТ НА КОЛЕНВАЛ 301915300 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 316"

    "ШТУЦЕР 006864500 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 317"

    "ШТУЦЕР S00104000 A Cummins"

    Кол-во: 2

    "Позиция 318"

    "ШТУЦЕР 014395000 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 319"

    "Штуцер 3179021 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 320"

    "Штуцер 3629505 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 321"

    "ШТУЦЕР НА ТРУБКУ ПОДАЧИ МАСЛА 308195000 Cummins"

    Кол-во: 12

    "Позиция 322"

    "ШТУЦЕР УГОЛОК 014437200 Cummins"

    Кол-во: 4

    "Позиция 323"

    "Щуп 021648400 Cummins"

    Кол-во: 12

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