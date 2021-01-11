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    Главная / Торги / Поставка пленки термоформуемой жесткой комбинированной ПВХ/ПЭ

    Поставка пленки термоформуемой жесткой комбинированной ПВХ/ПЭ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 08:3011.01.2021 08:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848422Дата и время окончания срока приема заявок Поставка упаковочного материалаАсбестПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009848422

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка пленки термоформуемой жесткой комбинированной ПВХ/ПЭ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 11:28

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Извещение.doc

    Проект_договора.doc

    Закупочная_документация.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Перечень_документов_к_протоколу_рассмотрения_вторых_частей_заявок.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Юридический адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    Почтовый адрес

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Контактный телефон

    +7 34365 3-71-84

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    tender2@reftp.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мальцева Светлана Павловна

    Место рассмотрения предложений

    Асбест

    Закупки и тендеры Свердловская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка упаковочного материала

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    11.01.202111.01.2021 09:3011.01.2021 09:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848422Подведение итогов не позднее Поставка упаковочного материалаАсбест

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка упаковочного материала

    Начальная цена

    14 100 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    60 000 кг

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    624285, Свердловская область, п. Рефтинский, ОАО «Птицефабрика «Рефтинская», склад цеха переработки.Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по факсу или электронной почте. Поставка Товара должна быть произведена в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней.
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ
    Все закупки и тендеры ПТИЦЕФАБРИКА РЕФТИНСКАЯ

    Адрес местонахождения

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, ПГТ РЕФТИНСКИЙ,

    624285, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г АСБЕСТ, РАБОЧИЙ ПО РЕФТИНСКИЙ,

    Классификатор ОКПД2

    20.16.30.119

    Полимеры винилхлорида в первичных формах прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    20.16

    Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826358/name/5ffeb05abf14b6.09925968

    13.01.2021

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/826359/name/5ffeb065847d04.75063970

    13.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство пластмасс и синтетических смол в первичных формах"

    Кол-во: 60000.00000

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