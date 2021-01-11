Поставка пленки термоформуемой жесткой комбинированной ПВХ/ПЭ

Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

Покупатель производит оплату Товара путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, указанный в Договоре, в срок не более 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения Товара и подписания Сторонами товарной накладной. Поставщик обязуется поставить Товар отдельными партиями по письменной заявке Покупателя. Заявка согласовывается Сторонами по факсу или электронной почте. Поставка Товара должна быть произведена в срок не более 15 (пятнадцати) календарных дней.