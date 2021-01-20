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Номер извещения
32009848612
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
"Поставка лабораторно - химического оборудования" для филиала "Оренбургский" ПАО "Т Плюс"
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 11:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Аксакова, 3
Почтовый адрес
460024, Российская Федерация, Оренбургская область, Оренбург, Аксакова, 3
Контактный телефон
+7 3532 98-44-58
Факс
Адрес электронной почты
darya.bychkova@tplusgroup.ru
Ф.И.О. контактного лица
Бычкова Дарья Дмитриевна
Место рассмотрения предложений
Оренбург
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Лабораторно-химическое оборудование
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
20.01.2021 11:00 GMT +320.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848612Дата и время окончания срока приема заявок Лабораторно-химическое оборудованиеОренбург
Дата и время вскрытия заявок
20.01.2021 11:0020.01.2021 11:0020.01.2021 11:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009848612Дата и время вскрытия заявок Лабораторно-химическое оборудованиеОренбург
Подведение итогов не позднее
06.05.2021 10:0006.05.2021 10:0006.05.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848612Подведение итогов не позднее Лабораторно-химическое оборудованиеОренбург
Текущий статус
Заключение договора
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Лабораторно-химическое оборудование
Начальная цена
1 876 128,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
7 шт.
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
460512, Оренбургская обл., г. Оренбург, ст. Каргала; 462431, Оренбургская обл., г. Орск, Орское шоссе, 1"а"; 460000, Оренбургская обл., г. Оренбург, ул. Энергетиков, 1.Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
26.51
46.69
Документация лота
Кол-во: 7.00000
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