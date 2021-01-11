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    Главная / Торги / Поставка ручного инструмента

    Поставка ручного инструмента

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 10:0011.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060476Дата и время окончания срока приема заявок Поставка ручного инструментаМоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060476

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    301

    Наименование закупки

    Поставка ручного инструмента

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Предварительный отбор\Квалификационный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 11:06

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Сопроводительное_письмо.doc

    Техническое_задание.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА, ИНФОРМАЦИОННО-УПРАВЛЯЮЩИЕ И ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЕ КОМПЛЕКСЫ ИМЕНИ А.Г. ИОСИФЬЯНА
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Юридический адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    Почтовый адрес

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Контактный телефон

    +7 495 366-76-11

    Факс

    +7 495 366-76-11

    Адрес электронной почты

    tender91@mcc.vniiem.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Мосина Валентина Васильевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ручного инструмента

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060476Подведение итогов не позднее Поставка ручного инструментаМосква

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ручного инструмента

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с техническим заданием

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданиемРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с техническим заданием
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ
    Все закупки и тендеры АО КОРПОРАЦИЯ ВНИИЭМ

    Адрес местонахождения

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1,

    107078, Г МОСКВА, ТУП ХОРОМНЫЙ, 4, СТР.1

    Классификатор ОКПД2

    25.73.30.290

    Инструмент ручной прочий, не включенный в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Поставка ручного инструмента"

    Кол-во:

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