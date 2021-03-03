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    Главная / Торги / 1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов

    1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь03.03.2021 11:3003.03.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060567Дата и время окончания срока приема заявок 1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов МоскваПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060567

    Уникальный номер закупки

    2267/СТГ-ТПС

    Номер закупки

    2267/СТГ-ТПС

    Наименование закупки

    1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 13:55

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060567_second_parts_protocol.rtf

    Тех._задание_на_модульное_здание_ФЗП.pdf

    Форма_КП.xlsx

    Извещение_2267_СТГ_ТПС.docx

    201109_Типовая_форма_договора_поставки.ТПС.ред.4.6__с_09.11.2020_.doc

    Тех._задание_на_модульное_здание_ВА.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Контактный телефон

    +7 495 741-48-17

    Факс

    +7 495 741-48-17

    Адрес электронной почты

    a.karzina@tps.stg.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Карзина Александра Викторовна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Закупки и тендеры Москва Город

    Закупки и тендеры Металлоконструкции строительные

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    03.03.2021 11:30 GMT +303.03.2021 11:3003.03.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060567Дата и время окончания срока приема заявок 1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов Москва

    Подведение итогов не позднее

    10.03.2021 16:0010.03.2021 16:0010.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060567Подведение итогов не позднее 1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов Москва

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    10.03.202110.03.2021 16:0010.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060567Подведение итогов не позднее 1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов Москва

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
    Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.

    Классификатор ОКПД2

    25.11.1

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    25.1

    Производство строительных металлических конструкций и изделий

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/950780/name/60bf739a0e5c72.44230437

    08.06.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Модульное здание врачебной амбулатории"

    Кол-во: 3

    "Позиция 2"

    "Модульное здание фельдшерского здравпункта"

    Кол-во: 5

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