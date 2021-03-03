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Номер извещения
ГП060567
Уникальный номер закупки
2267/СТГ-ТПС
Наименование закупки
1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 13:55
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
Контактный телефон
+7 495 741-48-17
Факс
+7 495 741-48-17
Адрес электронной почты
a.karzina@tps.stg.ru
Ф.И.О. контактного лица
Карзина Александра Викторовна
Место рассмотрения предложений
Москва
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1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
03.03.2021 11:30 GMT +303.03.2021 11:3003.03.2021 11:30Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060567Дата и время окончания срока приема заявок 1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов Москва
Подведение итогов не позднее
10.03.2021 16:0010.03.2021 16:0010.03.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060567Подведение итогов не позднее 1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов Москва
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
1.Модульное здание врачебной амбулатории – 3 комплекса 2.Модульное здание фельдшерского здравпункта – 5 комплексов
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Все закупки и тендеры СТРОЙТРАНСГАЗ ТРУБОПРОВОДСТРОЙ
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, Пресненская набережная, дом 12, 31-й этаж, офис А1.
25.11.1
25.1
Документация лота
Кол-во: 3
Кол-во: 5
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