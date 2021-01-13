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+ 7 495 150-06-61
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Номер извещения
32009848326
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Выполнение работ по ремонту сооружение 140 (вентиляционная станция) пл.31
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.12.2020 11:18
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
Почтовый адрес
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
Контактный телефон
+7 499 912-82-90
Факс
Адрес электронной почты
v.evseev@russian.space
Ф.И.О. контактного лица
Евсеев Василий Николаевич
Место рассмотрения предложений
г. Москва, ул. Ткацкая, д. 7
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Выполнение работ по ремонту сооружение 140 (вентиляционная станция) пл.31
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Выполнение работ по ремонту сооружение 140 (вентиляционная станция) пл.31
Начальная цена
441 803,39
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданием
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с проектом договора и техническим заданиемРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Заказчики
Наименование заказчика
АО "ЦЭНКИ"
Все закупки и тендеры АО "ЦЭНКИ"
Адрес местонахождения
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2,
129110, Г МОСКВА, УЛ ЩЕПКИНА, ДОМ 42, СТРОЕНИЕ 1;,2
43.39.19.190
43.39
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1.00000
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