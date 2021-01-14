Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Поставка строительных материалов

    Поставка строительных материалов

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь14.01.2021 06:5914.01.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850367Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.Печать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009850367

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка строительных материалов

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 15:01

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Проект_Спецификации_к_Договору.xlsx.xlsx

    Проект_Договора_постаки.docx.docx

    Коммерческое_предложение.xls

    Извещение.doc

    ТЗ_строительные_материалы.xls

    Документация.doc

    Итоговый_протокол.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Юридический адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    Почтовый адрес

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Контактный телефон

    +7 8422 39-92-40

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    office@ulgaz.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Белянушкина Татьяна Владимировна

    Место рассмотрения предложений

    432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Закупки и тендеры Ульяновская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка строительных материалов

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    14.01.2021 06:59 GMT +314.01.2021 06:5914.01.2021 06:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009850367Дата и время окончания срока приема заявок Поставка строительных материалов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Дата и время вскрытия заявок

    14.01.2021 07:0014.01.2021 07:0014.01.2021 07:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок 32009850367Дата и время вскрытия заявок Поставка строительных материалов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Подведение итогов не позднее

    18.01.2021 15:0018.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850367Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    18.01.202118.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009850367Подведение итогов не позднее Поставка строительных материалов432071, г. Ульяновск, ул. Гагарина, 30.

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка строительных материалов

    Начальная цена

    439 339,52

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ УЛЬЯНОВСК

    Адрес местонахождения

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30,

    432071, ОБЛ УЛЬЯНОВСКАЯ, Г УЛЬЯНОВСК, УЛ ГАГАРИНА, 30

    Классификатор ОКПД2

    23.6

    Изделия из бетона, цемента и гипса

    Классификатор ОКВЭД2

    23.6

    Производство изделий из бетона, цемента и гипса

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/828475/name/6001871191a4d5.81105667

    15.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство изделий из бетона, цемента и гипса"

    Кол-во: 651.17100

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО ЦИФРОВЫЕ ЗАКУПОЧНЫЕ СЕРВИСЫ
    Попозиционная № АП013722
    Закупка ЖБИ и инертных материалов
    Закупка ЖБИ и инертных материалов
    591269
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 15:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    АОСТНГ
    Запрос предложений № ГП931969
    Реализация утяжелителей охватывающих УтО-530 ТУ 4834-001-67319596-2012 с изм.№1 (станция Артем-Приморский-1)
    Реализация утяжелителей охватывающих УтО-530 ТУ 4834-001-67319596-2012 с изм.№1 (станция...
    255897
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    30.09.2019 09:30(GMT+03:00)
    25
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить