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    Главная / Торги / Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме по продаже движимого имущества: лом черных металлов в количестве 1 047, 455 тн. Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме по продаже движимого имущества: лом черных металлов в количестве 1 047, 455 тн. Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь25.01.2021 16:0025.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060472Дата и время окончания срока приема заявок Лом черных металлов в количестве 1 047, 455 тн.МоскваПечать
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    Лот 1

    Основные сведения

    Наименование процедуры

    Открытый аукцион с повышением начальной цены, проводимый в электронной форме по продаже движимого имущества: лом черных металлов в количестве 1 047, 455 тн. Продавец (собственник) имущества: ООО «Газпром трансгаз Саратов»

    Категория

    Аукцион

    Адрес местонахождения имущества (объекта)

    В соответствии с Информационным сообщением (Извещением)

    Номер извещения

    ГП060472

    Способ реализации

    Продажа

    Продавец / инициатор продажи

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

    Предмет договора

    Лом черных металлов в количестве 1 047, 455 тн.

    Начальная цена

    18016226.0

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения задатка (в рублях)

    1800000.00

    Подавать заявки без использования электронной подписи

    Торги с ЭП

    Этапы процедуры продажи имущества:

    Дата и время начала срока подачи заявок

    25-12-2020 11:01 +03:00

    Дата окончания срока рассмотрения заявок

    25.01.2021 16:00

    Дата и время проведения

    26.01.2021 12:00

    Документация и дополнительные сведения к процедуре продажи

    Документация к процедуре

    ГП060472_second_parts_protocol.rtf

    Информационное_сообщение__Извещение_.pdf

    Внимание__Важная_информация_о_лицензировании_деятельности___.docx

    Дополнительные сведения к процедуре

    Тип имущества

    металл,трубы

    Описание имущества (объекта) характеристики

    В соответствии с Информационным сообщением (Извещением)

    Форма собственности имущества

    Частная

    Основание/причина для проведения процедуры

    Сумма, блокируемая при подаче заявки (в рублях)

    7900.0

    Обеспечение(задаток) перечисляется

    Требуется обеспечение задатка

    Сведения об организаторе

    Наименование организатора

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГОРОДСКОЕ БЮРО ЭКСПЕРТИЗЫ СОБСТВЕННОСТИ

    Юридический адрес

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Контактный телефон

    +7 495 781-59-29

    Адрес электронной почты

    info.gbes@bk.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хабибулина Даниэла Рафаельевна

    Место рассмотрения предложений

    Москва

    Контактное лицо продавца/инициатора

    Хабибулина Даниэла Рафаельевна

    Адрес эл. почты продавца/инициатора

    info.gbes@bk.ru

    Телефон продавца/инициатора

    +7 495 781-59-29

    Адрес местонахождения продавца/инициатора

    115230, Г МОСКВА, Ш ВАРШАВСКОЕ, ДОМ 36, СТРОЕНИЕ 8, ЭТАЖ 5 ОФИС 500

    Требуется заключение договора в электронной форме

    Нет

    Порядок определения победителя

    В соответствии с Информационным сообщением (Извещением)

    Требования, предъявляемые к Участнику

    В соответствии с Информационным сообщением (Извещением)

    Перечень документов, предоставляемых Участником в составе заявки

    Порядок ознакомления с имуществом (объектов)

    Обременения (ограничения)

    Дополнительная информация об имуществе /предмет лота

    Разрешается участие нерезидентов

    Нет

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    http://gbes.ru/bargaining/

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