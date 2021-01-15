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    Главная / Торги / Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"

    Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь15.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060470Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"КрасноперекопскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060470

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений

    Дата публикации

    25.12.2020 10:58

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060470_комплексное_экологическое_разрешение.rtf

    техническое_задание.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Юридический адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Почтовый адрес

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Контактный телефон

    +7 365 652-85-08

    Факс

    +7 978 857-18-85

    Адрес электронной почты

    lyusinnn@sodaplant.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Люсин Николай Николаевич

    Место рассмотрения предложений

    Красноперекопск

    Закупки и тендеры Республика Крым

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    15.01.2021 16:00 GMT +315.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060470Дата и время окончания срока приема заявок Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"Красноперекопск

    Дата и время вскрытия заявок

    15.01.2021 16:0015.01.2021 16:0015.01.2021 16:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060470Дата и время вскрытия заявок Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"Красноперекопск

    Подведение итогов не позднее

    15.02.2021 16:0015.02.2021 16:0015.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060470Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"Красноперекопск

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    15.02.202115.02.2021 16:0015.02.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060470Подведение итогов не позднее Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"Красноперекопск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод"

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1Рассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    100% по факту выполнения работ в течение 14 банковских дней
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КРЫМСКИЙ СОДОВЫЙ ЗАВОД»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО СЗ
    Все закупки и тендеры АО СЗ

    Адрес местонахождения

    296002, Российская Федерация, Республика Крым, Красноперекопск, Проектная, 1

    Классификатор ОКПД2

    82.19.13.000

    Услуги по подготовке документов и прочие услуги по обеспечению деятельности офиса

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/878945/name/6059ed018761a1.84661591

    23.03.2021

    Обязательные требования к участникам закупочных процедур

    14.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Оказание услуг по разработке и получению комплексного экологического разрешения для Акционерного общества "Крымский содовый завод""

    Кол-во:

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