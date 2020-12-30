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    Главная / Торги / поставка ГСМ

    поставка ГСМ

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 14:5930.12.2020 14:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848084Дата и время окончания срока приема заявок поставка ГСМНазраньПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009848084

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    поставка ГСМ

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 10:53

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Приложение___1_Проект_Договор_на_ГСМ.docx.docx

    ТЗ_Топливо_2021.docx.docx.docx

    Извещение__3_.doc

    Документация__16_.docx

    32009848084_second_parts_protocol.rtf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ

    Юридический адрес

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Почтовый адрес

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Контактный телефон

    +7 988 818-94-82

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    dzeitov0061@mail.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Дзейтов Рамазан Алиевич

    Место рассмотрения предложений

    Назрань

    Закупки и тендеры Республика Ингушетия*

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка ГСМ

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    31.12.202031.12.2020 23:5931.12.2020 23:59Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848084Подведение итогов не позднее поставка ГСМНазрань

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка ГСМ

    Начальная цена

    3 536 997,60

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ НАЗРАНЬ

    Адрес местонахождения

    386102, Российская Федерация, Республика Ингушетия*, Назрань, КАВКАЗСКАЯ, 7

    Классификатор ОКПД2

    19.20.2

    Топливо жидкое и газообразное; масла смазочные

    Классификатор ОКВЭД2

    19.20

    Производство нефтепродуктов

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/824715/name/5ffbea29b028d8.64083173

    11.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство нефтепродуктов"

    Кол-во: 161380.00000

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