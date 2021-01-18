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    Главная / Торги / Работы по капитальному ремонту перекрытия котлового зала котельной шахты «им. В.И. Ленина», ремонту эстакады от здания перегрузки ПСХ до здания котельной ЦОФ «Кузбасская» ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. Междуреченск

    Работы по капитальному ремонту перекрытия котлового зала котельной шахты «им. В.И. Ленина», ремонту эстакады от здания перегрузки ПСХ до здания котельной ЦОФ «Кузбасская» ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. Междуреченск

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 14:0018.01.2021 14:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009848493Дата и время окончания срока приема заявок Ремонт перекрытия котловового зала котельной "шахты им.Ленина"КалтанПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009848493

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    20/ОПЮКГРЭС/143

    Наименование закупки

    Работы по капитальному ремонту перекрытия котлового зала котельной шахты «им. В.И. Ленина», ремонту эстакады от здания перегрузки ПСХ до здания котельной ЦОФ «Кузбасская» ОП ПАО «ЮК ГРЭС» в г. Междуреченск

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос предложений в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 11:37

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    ЗД__ОПЮКГРЭС20ОПЮКГРЭС0143.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ЮЖНО-КУЗБАССКАЯ ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Юридический адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    Почтовый адрес

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Контактный телефон

    +7 38475 5-10-68

    Факс

    +7 38472 3-92-50

    Адрес электронной почты

    RaevichAI@uk.mechel.com

    Ф.И.О. контактного лица

    Раевич Алексей Иванович

    Место рассмотрения предложений

    Калтан

    Закупки и тендеры Кемеровская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Ремонт перекрытия котловового зала котельной "шахты им.Ленина"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.02.202117.02.2021 13:0017.02.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848493Подведение итогов не позднее Ремонт перекрытия котловового зала котельной "шахты им.Ленина"Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт перекрытия котловового зала котельной "шахты им.Ленина"

    Начальная цена

    1 392 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл., г. МеждуреченскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ Заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    43.91

    Работы кровельные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    ТЗ_Лот_1_20ОПЮКГРЭС143.doc

    25.12.2020

    Ведомость_объемов_20ОПЮКГРЭС143.xlsx

    25.12.2020

    Договор_ЛОТ_1_20ОПЮКГРЭС143.doc

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт перекрытия котловового зала котельной "шахты им.Ленина""

    Кол-во: 1.00000

    Лот 2

    Ремонт эстакады от здания перегрузки ПСХ до здания котельной ЦОФ "Сибирь"

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    17.02.202117.02.2021 13:0017.02.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009848493Подведение итогов не позднее Ремонт эстакады от здания перегрузки ПСХ до здания котельной ЦОФ "Сибирь"Калтан

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Ремонт эстакады от здания перегрузки ПСХ до здания котельной ЦОФ "Сибирь"

    Начальная цена

    3 031 200,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно ТЗ.

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Кемеровская обл., г.МыскиРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В течение 15 рабочих дней после подписания актов выполненных работ заказчиком.
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ПАО ЮК ГРЭС
    Все закупки и тендеры ПАО ЮК ГРЭС

    Адрес местонахождения

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ - КУЗБАСС, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20,

    652740, ОБЛ КЕМЕРОВСКАЯ, Г КАЛТАН, УЛ КОМСОМОЛЬСКАЯ, 20

    Классификатор ОКПД2

    43.91

    Работы кровельные

    Классификатор ОКВЭД2

    43.9

    Работы строительные специализированные прочие

    Документация лота

    ТЗ_ЛОТ__2_20ОПЮКГРЭС143.doc

    25.12.2020

    ДОГОВОР_ЛОТ_2__20ОПЮКГРЭС143.doc

    25.12.2020

    Ведомость_объемов_работ_ЛОТ_2_20ОПЮКГРЭС143.xlsx

    25.12.2020

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Ремонт эстакады от здания перегрузки ПСХ до здания котельной ЦОФ "Сибирь""

    Кол-во: 1.00000

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