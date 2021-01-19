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Номер извещения
ГП060556
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы)
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 13:32
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Почтовый адрес
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
Контактный телефон
+7 988 667-75-42
Факс
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Адрес электронной почты
procurement@alma-sad.ru
Ф.И.О. контактного лица
Петросян Карапет Левонович
Место рассмотрения предложений
г Абинск
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www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы)
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
19.01.2021 08:00 GMT +319.01.2021 08:0019.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060556Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы) г Абинск
Подведение итогов не позднее
29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060556Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы) г Абинск
Текущий статус
Подведение итогов
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы)
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно перечню
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
г. АбинскРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
АЛМА ХОЛДИНГ
Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ
Адрес местонахождения
350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5
20.20.19.000
Документация лота
Кол-во: 1554
Кол-во: 1397
Кол-во: 3053
Кол-во: 526
Кол-во: 273
Кол-во: 22120
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Кол-во: 2400
Кол-во: 415
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Кол-во: 938
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Кол-во: 1784
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Кол-во: 2088
Кол-во: 18960
Кол-во: 362
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Кол-во: 304
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Кол-во: 190
Кол-во: 156
Кол-во: 126
Кол-во: 588
Кол-во: 474
Кол-во: 126
Кол-во: 156
Кол-во: 25900
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Кол-во: 95
Кол-во: 30
Кол-во: 95
Кол-во: 5372
Кол-во: 35
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