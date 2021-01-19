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    Главная / Торги / Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы)

    Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы)

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь19.01.2021 08:0019.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060556Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы) г АбинскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060556

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    51

    Наименование закупки

    Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы)

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 13:32

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ГП060556_second_parts_protocol_contract.rtf

    upload_positions_form.xlsx

    Докумкетация_фито_2.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Юридический адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Почтовый адрес

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Контактный телефон

    +7 988 667-75-42

    Факс

    {}

    Адрес электронной почты

    procurement@alma-sad.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Петросян Карапет Левонович

    Место рассмотрения предложений

    г Абинск

    Закупки и тендеры Краснодарский край

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы)

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    19.01.2021 08:00 GMT +319.01.2021 08:0019.01.2021 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060556Дата и время окончания срока приема заявок Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы) г Абинск

    Подведение итогов не позднее

    29.01.2021 16:0029.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060556Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы) г Абинск

    Текущий статус

    Подведение итогов

    Дата подведения итогов

    29.01.202129.01.2021 16:0029.01.2021 16:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060556Подведение итогов не позднее Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы) г Абинск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Открытый запрос предложений на поставку препаратов (СЗР, удобрения, гербициды, микроэлементы)

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно перечню

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    г. АбинскРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно ТЗ
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АЛМА ХОЛДИНГ
    Все закупки и тендеры АЛМА ХОЛДИНГ

    Адрес местонахождения

    350033, Российская Федерация, Краснодарский край, Краснодар, Центральный, Дмитриевская Дамба, 5

    Классификатор ОКПД2

    20.20.19.000

    Пестициды прочие и агрохимические продукты прочие

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/844447/name/6020e1087d3a75.19850644

    08.02.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Абигапик"

    Кол-во: 1554

    "Позиция 2"

    "АгроБор Р"

    Кол-во: 1397

    "Позиция 3"

    "АгроБор Са 4*5"

    Кол-во: 3053

    "Позиция 4"

    "Агроксон, ВР"

    Кол-во: 526

    "Позиция 5"

    "Адмирал, КЭ"

    Кол-во: 273

    "Позиция 6"

    "Азофоска 19/9/19"

    Кол-во: 22120

    "Позиция 7"

    "Акардо,ККР"

    Кол-во: 235

    "Позиция 8"

    "Аминофол Zn 4*5"

    Кол-во: 833

    "Позиция 9"

    "Аминофол Мn 4*5"

    Кол-во: 2400

    "Позиция 10"

    "Аммиачная селитра"

    Кол-во: 415

    "Позиция 11"

    "Белис"

    Кол-во: 669

    "Позиция 12"

    "Борей"

    Кол-во: 115

    "Позиция 13"

    "Варат/Норат"

    Кол-во: 1369

    "Позиция 14"

    "Грануфло, ВДГ"

    Кол-во: 706

    "Позиция 15"

    "Делан"

    Кол-во: 1697

    "Позиция 16"

    "Димилин, ВДГ"

    Кол-во: 196

    "Позиция 17"

    "Зато"

    Кол-во: 45

    "Позиция 18"

    "Инсегар"

    Кол-во: 155

    "Позиция 19"

    "Калий азотнокислый"

    Кол-во: 8591

    "Позиция 20"

    "Калипсо"

    Кол-во: 459

    "Позиция 21"

    "Карбамид"

    Кол-во: 4157

    "Позиция 22"

    "Лимонная кислота моногидрат 8-40 MESH"

    Кол-во: 112

    "Позиция 23"

    "Луна Транквилити"

    Кол-во: 938

    "Позиция 24"

    "Люфокс, КЭ"

    Кол-во: 938

    "Позиция 25"

    "Магний азотнокислый (нитрат магния)"

    Кол-во: 8791

    "Позиция 26"

    "Максифол качество 4*5"

    Кол-во: 1784

    "Позиция 27"

    "Масай, СП"

    Кол-во: 196

    "Позиция 28"

    "Матч, КЭ"

    Кол-во: 316

    "Позиция 29"

    "Медея, МЭ"

    Кол-во: 1

    "Позиция 30"

    "Моноаммонийфосфат"

    Кол-во: 3532

    "Позиция 31"

    "Монокалий фосфат (Буй)"

    Кол-во: 3654

    "Позиция 32"

    "Нитрат Кальция / Кальциевая Селитра"

    Кол-во: 5686

    "Позиция 33"

    "Ортоф-ная к-та (НзРO4) ГОСТ-72%"

    Кол-во: 13328

    "Позиция 34"

    "Парус, КЭ"

    Кол-во: 932

    "Позиция 35"

    "Плантафид 20-20-20"

    Кол-во: 2482

    "Позиция 36"

    "Полирам ДФ, ВДГ"

    Кол-во: 6245

    "Позиция 37"

    "Серкадис Плюс, КС"

    Кол-во: 708

    "Позиция 38"

    "Скор"

    Кол-во: 118

    "Позиция 39"

    "Стомп"

    Кол-во: 2088

    "Позиция 40"

    "Сульфат калия (солюпоташ)"

    Кол-во: 18960

    "Позиция 41"

    "Твинго, КС"

    Кол-во: 362

    "Позиция 42"

    "Тиовит джет"

    Кол-во: 2202

    "Позиция 43"

    "Топаз"

    Кол-во: 304

    "Позиция 44"

    "Топсин"

    Кол-во: 78

    "Позиция 45"

    "Торнадо 500, ВР"

    Кол-во: 2478

    "Позиция 46"

    "Хорус"

    Кол-во: 245

    "Позиция 47"

    "Цидели Топ, ДК"

    Кол-во: 190

    "Позиция 48"

    "Геокс"

    Кол-во: 156

    "Позиция 49"

    "Проклэйм, ВРГ"

    Кол-во: 126

    "Позиция 50"

    "Пиринекс Супер, КЭ"

    Кол-во: 588

    "Позиция 51"

    "Лирум,СК"

    Кол-во: 474

    "Позиция 52"

    "Волиам Флекси"

    Кол-во: 126

    "Позиция 53"

    "Каратэ Зеон,МКС"

    Кол-во: 156

    "Позиция 54"

    "Калимагнезия"

    Кол-во: 25900

    "Позиция 55"

    "Регалис, ВДГ /Прогексадион-кальция/"

    Кол-во: 90

    "Позиция 56"

    "Эсфон, ВР (Этрел, Этефон) /2-ХЭФК/"

    Кол-во: 95

    "Позиция 57"

    "Глобарилл 100"

    Кол-во: 30

    "Позиция 58"

    "Обстактин, ВР (Обстормон) /α-НУК/"

    Кол-во: 95

    "Позиция 59"

    "АТС (Аммоний серноватистокислый, Тиосульфат аммонияAmmonium thiosulfate (ATS),)"

    Кол-во: 5372

    "Позиция 60"

    "Альфастим"

    Кол-во: 35

    "Позиция 61"

    "Гибб Плюс"

    Кол-во: 35

    "Позиция 62"

    "Сильвет Голд"

    Кол-во: 66

    "Позиция 63"

    "Плантафид 5/15/45"

    Кол-во: 316

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