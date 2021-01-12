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    Главная / Торги / Выбор организации на поставку сортового металла

    Выбор организации на поставку сортового металла

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь12.01.2021 07:5912.01.2021 07:59Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847902Дата и время окончания срока приема заявок Поставка сортового металла ИжевскПечать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    32009847902

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Выбор организации на поставку сортового металла

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 10:33

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    _Приложение_2_к_Форме_1___ТП.docx

    _Приложение_1_к_Документации___Проект_договора.docx

    _Приложение_3_к_документации___Методика_анализа_и_оценки_заявок.docx

    _Извещение.doc

    _Документация.docx

    _Приложение_2_к_документации___Техническое_задание.doc

    _Приложение_1_к_Форме_1___ЦП.xlsx

    протокол.pdf

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Юридический адрес

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Почтовый адрес

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Контактный телефон

    +7 3412 70-12-23

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    O.Mohnacheva@udmgas.udm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Фефилов Алексей Сергеевич

    Место рассмотрения предложений

    Ижевск

    Закупки и тендеры Удмуртская Республика

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка сортового металла

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    14.01.202114.01.2021 13:0014.01.2021 13:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847902Подведение итогов не позднее Поставка сортового металла Ижевск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка сортового металла

    Начальная цена

    3 000 000,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК
    Все закупки и тендеры АО ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИЖЕВСК

    Адрес местонахождения

    426008, РЕСП УДМУРТСКАЯ, Г ИЖЕВСК, УЛ КОММУНАРОВ, 359,

    Удмуртская Республика, 426008, г. Ижевск, ул. Коммунаров 359

    Классификатор ОКПД2

    24.10.6

    Прокат сортовой и катанка горячекатаные стальные

    Классификатор ОКВЭД2

    24.10.6

    Производство сортового горячекатаного проката и катанки

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/825742/name/5ffd7ff8d44909.78669147

    12.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Производство сортового горячекатаного проката и катанки"

    Кол-во: 1

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