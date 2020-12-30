Лот 1

Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3.