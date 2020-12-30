Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Устройство временных зданий и сооружений

    Устройство временных зданий и сооружений

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь30.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060468Дата и время окончания срока приема заявок Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3. КрасногорскПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060468

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Устройство временных зданий и сооружений

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос (ценовых) котировок

    Дата публикации

    25.12.2020 10:52

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Извещение_ГПБ.docx

    Документация_ГПБ.doc

    Типовая_форма_Согл_о_Конф_для_закупок.docx

    ЛОТ_1__ОП_9___Закрытые_теплые_склады__Закрытые_холодные_склады.7z

    ЛОТ_2__ОП_10__Столовая__Здание_подрядчика__совмещенные_с_врачебным_здравпунктом.7z

    ЛОТ_3__ОП_11__Слад_баллонов_кислорода_Склад_баллонов_пропан_бутана.7z

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Юридический адрес

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Почтовый адрес

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Контактный телефон

    +7 499 455-17-43 доб. 3028

    Факс

    --

    Адрес электронной почты

    EHafizova@regop.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Хафизова Елена Михайловна

    Место рассмотрения предложений

    Красногорск

    Закупки и тендеры Московская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3.

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    30.12.2020 13:00 GMT +330.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060468Дата и время окончания срока приема заявок Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3. Красногорск

    Дата и время вскрытия заявок

    30.12.2020 13:0030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060468Дата и время вскрытия заявок Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3. Красногорск

    Текущий статус

    Процедура отменена

    Дата подведения итогов

    04.02.202104.02.2021 19:0004.02.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060468Подведение итогов не позднее Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3. Красногорск

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3.

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ДОРСТРОЙСИСТЕМ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ДОРСТРОЙСИСТЕМ
    Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ

    Адрес местонахождения

    142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А

    Классификатор ОКПД2

    41.20.20.170

    Здания предприятий торговли, общественного питания, жилищно-коммунального хозяйства

    41.20.20.100

    Здания нежилые

    25.11.10.000

    Здания сборные из металла

    Классификатор ОКВЭД2

    25.11

    Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "ВЗИС"

    Кол-во: 1

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Тендер № ГП237356
    Тендер 09-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка технических жидкостей для производственного отдела по эксплуатации ДКС
    Тендер 09-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка технических жидкостей для производственного отдела по...
    594242
    Закупки корпоративных заказчиков
    Тендер
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ПНГ
    Запрос предложений № ГП237355
    Поставка кабельных наконечников и прочих запасных частей к геофизическому оборудованию для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    Поставка кабельных наконечников и прочих запасных частей к геофизическому оборудованию для...
    594163
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    2 100 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП213454
    Выполнение работ по ремонту коксотушильного вагона Коксовый цех №2.
    Выполнение работ по ремонту коксотушильного вагона Коксовый цех №2.
    587750
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014362
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Завод по производству СПГ» для нужд ООО «ГСП-6»
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства...
    594266
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014361
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Завод по производству СПГ» для нужд ООО «ГСП-6»
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства...
    594267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084853
    Поставка щебня
    Поставка щебня
    594234
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    2 608 503
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084928
    Поставка расходных материалов санитарно-гигиенического назначения для нужд гостиниц – филиалов АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
    Поставка расходных материалов санитарно-гигиенического назначения для нужд гостиниц – филиалов...
    594260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    887 101
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП201720
    Салазки, шестерёнки
    Салазки, шестерёнки
    585497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить