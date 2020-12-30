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Номер извещения
ГП060468
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Устройство временных зданий и сооружений
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос (ценовых) котировок
Дата публикации
25.12.2020 10:52
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Почтовый адрес
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
Контактный телефон
+7 499 455-17-43 доб. 3028
Факс
--
Адрес электронной почты
EHafizova@regop.ru
Ф.И.О. контактного лица
Хафизова Елена Михайловна
Место рассмотрения предложений
Красногорск
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Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3.
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
30.12.2020 13:00 GMT +330.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060468Дата и время окончания срока приема заявок Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3. Красногорск
Дата и время вскрытия заявок
30.12.2020 13:0030.12.2020 13:0030.12.2020 13:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060468Дата и время вскрытия заявок Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3. Красногорск
Текущий статус
Процедура отменена
Дата подведения итогов
04.02.202104.02.2021 19:0004.02.2021 19:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060468Подведение итогов не позднее Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3. Красногорск
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Устройство временных зданий и сооружений Лот№1 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Закрытые теплые склады для хранения тепломеханического, электротехнического оборудования и материалов – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций 2. Закрытые холодные склады для хранения тепломеханического оборудования, электротехнического оборудования и материалов, – сборно-разборное здание из легких металлоконструкций . Лот»№2 Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Столовая на 150 мест – сборно-разборное здание, модульного типа 2. Здание подрядчика, совмещенные с врачебным здравпунктом – сборно-разборное здание, модульного типа Лот№3 Разработка р Разработка рабочего проекта, изготовление, поставка и монтаж: 1. Слад баллонов кислорода – 10 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3; 2. Склад баллонов пропан-бутана - 15 м2 в соответствии с приложением №1, №2, №3.
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ДОРСТРОЙСИСТЕМ
Все закупки и тендеры ДОРСТРОЙСИСТЕМ
Адрес местонахождения
142111, Российская Федерация, Московская область, Подольск, проспект Юных Ленинцев, д.47, оф.А
41.20.20.170
41.20.20.100
25.11.10.000
25.11
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 1
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