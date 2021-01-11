Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042

    Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь11.01.2021 03:0011.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060463Дата и время окончания срока приема заявок Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042НерюнгриПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060463

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Попозиционная

    Дата публикации

    25.12.2020 10:17

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    ДОГОВОР_ПОСТАВКИ_ТОВАРА.docx

    Информация_по_ТК.docx

    Запрос_по_заявке___34042.xlsx

    Отгрузочные_реквизиты_для_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    Письмо_о_запросе_документов.docx

    Хомут_М24_СВП.PDF

    КАРТОЧКА_ПРЕДПРИЯТИЯ_АО_ГОК_Инаглинский.doc

    Приглашение_к_участию_в_закупочной_процедуре.docx

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Юридический адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    Почтовый адрес

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Контактный телефон

    +7 41147 9-71-85

    Факс

    +7 495 662-39-98

    Адрес электронной почты

    sljunin@kolmar.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Слюнин Александр Юрьевич

    Место рассмотрения предложений

    Нерюнгри

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042

    Этапы закупочной процедуры

    Дата и время окончания срока приема заявок

    11.01.2021 03:00 GMT +311.01.2021 03:0011.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060463Дата и время окончания срока приема заявок Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042Нерюнгри

    Подведение итогов не позднее

    28.02.2021 17:0028.02.2021 17:0028.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060463Подведение итогов не позднее Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042Нерюнгри

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    28.02.202128.02.2021 17:0028.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060463Подведение итогов не позднее Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042Нерюнгри

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    В соответствии с закупочной документацией

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Предпочтительна постоплата
    Получить финансирование в виде Факторинга (при наличии отсрочки платежей)

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    УК КОЛМАР
    Все закупки и тендеры УК КОЛМАР

    Адрес местонахождения

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1

    123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26

    Классификатор ОКПД2

    C

    ПРОДУКЦИЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРОИЗВОДСТВ

    Классификатор ОКВЭД2

    Отсутствуют

    Документация лота

    Нет прикрепленных документов

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Хомут М24 СВП-22ТУ 3142-008-98238756-2009"

    Кол-во: 700

    "Позиция 2"

    "Канат стальной 19мм ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 500

    "Позиция 3"

    "Канат стальной 24мм ГОСТ 2688-80"

    Кол-во: 500

    "Позиция 4"

    "Канат стальной 27,0мм ГОСТ 7668-80"

    Кол-во: 500

    "Позиция 5"

    "Канат стальной 30мм ГОСТ 7669-80"

    Кол-во: 500

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237353
    31563 от 31.01.2022 - Ацетат кобальта
    31563 от 31.01.2022 - Ацетат кобальта
    594257
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237345
    Полиакриловая кислота
    Полиакриловая кислота
    594225
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213132
    30721/17.01.2022 Ультразвуковой толщиномер А1210
    30721/17.01.2022 Ультразвуковой толщиномер А1210
    586824
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213578
    30707/19.01.2022 Электрический Бочковой насос EX700
    30707/19.01.2022 Электрический Бочковой насос EX700
    588524
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП213598
    30706/19.01.2022 Кондуктометр
    30706/19.01.2022 Кондуктометр
    588580
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237287
    Оказание услуги на предоставление канала передачи данных (L2 VPN)
    Оказание услуги на предоставление канала передачи данных (L2 VPN)
    594023
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    28.02.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    УК КОЛМАР
    Попозиционная № ГП225300
    Поставка углесосов и насосов для АО "ГОК "Денисовский" (39688)
    Поставка углесосов и насосов для АО "ГОК "Денисовский" (39688)
    590798
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    01.02.2022 12:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регионы 2:
    Саха /Якутия/ республика
    Все регионы
    Саха /Якутия/ республика, Москва
    ГАЗПРОМ НЕФТЕХИМ САЛАВАТ
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор № ГП237270
    Едкое кали твердое чешуированное или Калия гидроокись
    Едкое кали твердое чешуированное или Калия гидроокись
    593974
    Закупки корпоративных заказчиков
    Предварительный отбор\Квалификационный отбор
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    31.03.2022 15:30(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Республика Башкортостан
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить