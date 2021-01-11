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Номер извещения
ГП060463
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Попозиционная
Дата публикации
25.12.2020 10:17
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
Почтовый адрес
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
Контактный телефон
+7 41147 9-71-85
Факс
+7 495 662-39-98
Адрес электронной почты
sljunin@kolmar.ru
Ф.И.О. контактного лица
Слюнин Александр Юрьевич
Место рассмотрения предложений
Нерюнгри
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Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
11.01.2021 03:00 GMT +311.01.2021 03:0011.01.2021 03:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060463Дата и время окончания срока приема заявок Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042Нерюнгри
Подведение итогов не позднее
28.02.2021 17:0028.02.2021 17:0028.02.2021 17:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060463Подведение итогов не позднее Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042Нерюнгри
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Хомут, канаты стальные для АО «ГОК «Инаглинский» по заявке № 34042
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
В соответствии с закупочной документацией
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
В соответствии с закупочной документациейРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Разрешается
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
УК КОЛМАР
Все закупки и тендеры УК КОЛМАР
Адрес местонахождения
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1
123112, Российская Федерация, Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 21, стр. 1, эт 39 пом I ком 26
C
Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 700
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
Кол-во: 500
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