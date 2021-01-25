Открытый аукцион на повышение в электронной форме по продаже движимого имущества: Транспортное средство (ТС): марка, модель ТС – Специальный колесный тягач КЗКТ-74287 № АВ 68-74 с полуприцепом КЗКТ-93883 № АВ 68-62, наименование (тип ТС) – колесный, год изготовления – 2003., расположенный по адресу: Самарская обл.,Волжский р-н, с.п.Лопатино, в 1 км северо-восточнее с. Лопатино, д.1. 2. Сведения о продавце (собственнике) имущества: ООО «Газпром трансгаз Самара».