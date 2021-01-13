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    Главная / Торги / Поставка смывающих и /или обезвреживающих средств для работников Калужского центра ОВД

    Поставка смывающих и /или обезвреживающих средств для работников Калужского центра ОВД

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь13.01.2021 10:0013.01.2021 10:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок 32009847949Дата и время окончания срока приема заявок Поставка смывающих и /или обезвреживающих средств для работников Калужского центра ОВД 119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1Печать
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    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков, СМСП

    Номер извещения

    32009847949

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    Наименование закупки

    Поставка смывающих и /или обезвреживающих средств для работников Калужского центра ОВД

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Запрос котировок в электронной форме для СМСП

    Дата публикации

    25.12.2020 10:39

    Сопровождение по регистрации в ЕРУЗ

    Документация процедуры

    Запрос_котировок_в_эл._форме_МСП_смывающие_25_12_2020.docx

    НМЦД.PDF

    Протокол__2021_13__Подведение_итогов_ЗК_в_эл._форме_МСП___32009847949.doc

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Юридический адрес

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    Почтовый адрес

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Контактный телефон

    +7 495 956-87-47 доб. 1182

    Факс

    Адрес электронной почты

    31923@atcm.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Арсланова Магомедсаид арсланович

    Место рассмотрения предложений

    119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Закупки и тендеры Москва

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Поставка смывающих и /или обезвреживающих средств для работников Калужского центра ОВД

    Этапы закупочной процедуры

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    20.01.202120.01.2021 10:0020.01.2021 10:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее 32009847949Подведение итогов не позднее Поставка смывающих и /или обезвреживающих средств для работников Калужского центра ОВД 119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1

    Цена договора и требования к обеспечению

    Предмет договора

    Поставка смывающих и /или обезвреживающих средств для работников Калужского центра ОВД

    Начальная цена

    157 100,00

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

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    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации
    Получить финансирование в виде Факторинга при работе с «ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ВОЗДУШНОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Не разрешается
    Получить электронную подпись

    Требования к документации

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Не указан

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
    Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД

    Адрес местонахождения

    125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,

    125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37

    Классификатор ОКПД2

    20.42.15.150

    Средства защитные для кожи (включая солнцезащитные и для загара), не включенные в другие группировки

    Классификатор ОКВЭД2

    20.42

    Производство парфюмерных и косметических средств

    Документация лота

    https://etp.gpb.ru/file/get/t/Protocols/id/831138/name/6007f66d251e98.12675397

    20.01.2021

    Перечень товаров, работ, услуг

    "Позиция 1"

    "Средства (крем) гидрофобного действия (отталкивающие влагу, сушащие кожу) «Гарда Премиум Аква Стоп» или эквивалент"

    Кол-во: 280.00000

    "Позиция 2"

    "Средства (крем, гель) для защиты кожи при негативном влиянии окружающей среды (от раздражения и повреждения кожи) «Гарда-Стандарт Винтер Стоп» или эквивалент"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 3"

    "Средства (крем, спрей) для защиты от бактериологических вредных факторов (дезинфицирующие) «Гарда Премиум Антисептик Гель» или эквивалент"

    Кол-во: 60.00000

    "Позиция 4"

    "Средства (крем, спрей) для защиты от биологических вредных факторов (от укусов членистоногих) «Гарда Премиум Ультра Инсект Стоп» или эквивалент"

    Кол-во: 370.00000

    "Позиция 5"

    "Мыло туалетное "

    Кол-во: 750.00000

    "Позиция 6"

    "Очищающие кремы, гели и паста «Гарда Премиум Натур Соло» или эквивалент"

    Кол-во: 75.00000

    "Позиция 7"

    "Регенерирующие, восстанавливающие кремы, эмульсии «Гарда Премиум Провит» или эквивалент"

    Кол-во: 300.00000

    "Позиция 8"

    "Средство комбинированного действия «Гарда Стандарт» или эквивалент"

    Кол-во: 20.00000

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    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
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