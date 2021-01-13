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Номер извещения
32009847949
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Поставка смывающих и /или обезвреживающих средств для работников Калужского центра ОВД
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос котировок в электронной форме для СМСП
Дата публикации
25.12.2020 10:39
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
Почтовый адрес
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
Контактный телефон
+7 495 956-87-47 доб. 1182
Факс
Адрес электронной почты
31923@atcm.ru
Ф.И.О. контактного лица
Арсланова Магомедсаид арсланович
Место рассмотрения предложений
119027, г. Москва, Большая Внуковская ул., д. 2А, стр. 1
Ключевые слова:
Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
www.etpfs.ru +7 800 100 66 20 info@etpfs.ru
Поставка смывающих и /или обезвреживающих средств для работников Калужского центра ОВД
Этапы закупочной процедуры
Текущий статус
Архив
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Поставка смывающих и /или обезвреживающих средств для работников Калужского центра ОВД
Начальная цена
157 100,00
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
Согласно закупочной документации
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Все закупки и тендеры ФГУП ГОСКОРПОРАЦИЯ ПО ОРВД
Адрес местонахождения
125167, Г МОСКВА, ПР-КТ ЛЕНИНГРАДСКИЙ, ДОМ 37, КОРПУС 7,
125167, город Москва, Ленинградский проспект, дом 37
20.42.15.150
20.42
Документация лота
Кол-во: 280.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 60.00000
Кол-во: 370.00000
Кол-во: 750.00000
Кол-во: 75.00000
Кол-во: 300.00000
Кол-во: 20.00000
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