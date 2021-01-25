Дополнительные сведения к процедуре

Описание имущества (объекта) характеристики

Одноэтажное. Площадь по внутреннему обмеру – 149,6 кв. м; по наружному обмеру – 193,3 кв. м. Строительный объем – 620 куб. м. Фундамент – кирпичный, ленточный; стены – железобетонные панели, обложенные кирпичом, перекрытия – железобетонные плиты; двери и окна – простые деревянные; коммуникации: отопление от газового котла, газоснабжение, холодное водоснабжение, канализация, электроосвещение, телефония. Земельный участок площадью 300 кв. м, кадастровый номер 50:35:0050303:71, предоставленный по Договору аренды от 14.12.2017 г. № 1972 сроком на 49 лет.