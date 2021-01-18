Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Техподдержка8 800 100-66-22
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Главная / Торги / Оценка рыночной стоимости с составлением отчёта об оценке и экспертиза отчёта в саморегулируемой организации оценщиков. Объект оценки - нефтебаза, расположенная по адресу: Россия, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Новотитаровская, ул. Крайняя, 2/11

    Оценка рыночной стоимости с составлением отчёта об оценке и экспертиза отчёта в саморегулируемой организации оценщиков. Объект оценки - нефтебаза, расположенная по адресу: Россия, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Новотитаровская, ул. Крайняя, 2/11

    Торги заказчикаОтправить на emailДобавить в календарь18.01.2021 15:0018.01.2021 15:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060455Дата и время окончания срока приема заявок Оценка рыночной стоимости с составлением отчёта об оценке и экспертиза отчёта в саморегулируемой организации оценщиков. Объект оценкСанкт-ПетербургПечать
    Поделиться

    Основные сведения

    Описание секции

    Закупки корпоративных заказчиков

    Номер извещения

    ГП060455

    Уникальный номер закупки

    Номер закупки

    01-0048577-333-2020

    Наименование закупки

    Оценка рыночной стоимости с составлением отчёта об оценке и экспертиза отчёта в саморегулируемой организации оценщиков. Объект оценки - нефтебаза, расположенная по адресу: Россия, Краснодарский край, р-н Динской, ст-ца Новотитаровская, ул. Крайняя, 2/11

    Валюта процедуры

    RUB

    Способ закупки

    Конкурентный отбор

    Дата публикации

    25.12.2020 09:50

    Ускоренная регистрация за 1 час!

    Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.

    Документация процедуры

    Нет прикрепленных документов

    Сведения об организаторе

    Наименование организатораОрганизатор

    ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Юридический адрес

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    Почтовый адрес

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

    Контактный телефон

    +7 812 679-56-00

    Адрес электронной почты

    Rodionov.VVi@gazprom-neft.ru

    Ф.И.О. контактного лица

    Родионов Владимир Викторович

    Место рассмотрения предложений

    Санкт-Петербург

    Закупки и тендеры Новосибирская область

    Ключевые слова:

    Список лотов

    Лот 1

    Оценка рыночной стоимости с составлением отчёта об оценке и экспертиза отчёта в саморегулируемой организации оценщиков. Объект оценк

    Текущий статус

    Архив

    Дата подведения итогов

    04.03.202104.03.2021 15:0004.03.2021 15:00Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060455Подведение итогов не позднее Оценка рыночной стоимости с составлением отчёта об оценке и экспертиза отчёта в саморегулируемой организации оценщиков. Объект оценкСанкт-Петербург

    Предмет договора

    Оценка рыночной стоимости с составлением отчёта об оценке и экспертиза отчёта в саморегулируемой организации оценщиков. Объект оценк

    Начальная цена

    Цена не указана

    Валюта

    RUB

    Размер обеспечения заявки (в рублях)

    Не установлен

    Условия

    Для заключения контракта предоставьте банковскую гарантию

    * Если это является обязательным условием

    или

    Получите банковскую гарантию с помощью сервиса ЭТП ГПБ

    Получить >

    Условия договора

    Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг

    Согласно закупочной документации

    Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документацииРассчитать логистику >

    Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг

    Согласно закупочной документации

    Требования к электронной подписи поставщиков

    Подавать заявки без использования ЭП

    Разрешается

    Официальный сайт, на котором размещена документация

    Перейти на сайт

    Заказчики

    Наименование заказчика

    ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ
    Все закупки и тендеры ГАЗПРОМНЕФТЬ-ТЕРМИНАЛ

    Адрес местонахождения

    630099, Российская Федерация, Новосибирская область, Новосибирск, Максима Горького, д. 80, пом. 13

    191014, Российская Федерация, Санкт-Петербург, Парадная, д. 3, корп. 1, офис 34

    Получите банковскую гарантию онлайн от 2,5% годовых

    Тендерная гарантия
    • До 60 дней
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7% годовых
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 2,5% годовых
    • До 2 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее

    Похожие торги

    Наименование и номер
    Заказчик
    Прием заявок
    Цена, руб.
    АО АРКТИКГАЗ
    Тендер № ГП237356
    Тендер 09-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка технических жидкостей для производственного отдела по эксплуатации ДКС
    Тендер 09-Т-2022 _ Лот № 1: Поставка технических жидкостей для производственного отдела по...
    594242
    Закупки корпоративных заказчиков
    Тендер
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    14.02.2022 21:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    ПАО ПНГ
    Запрос предложений № ГП237355
    Поставка кабельных наконечников и прочих запасных частей к геофизическому оборудованию для нужд ПАО «Пермнефтегеофизика»
    Поставка кабельных наконечников и прочих запасных частей к геофизическому оборудованию для...
    594163
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    10.02.2022 08:00(GMT+03:00)
    2 100 000
    Лоты:
    1
    Регион:
    Пермский край
    Мечел-Кокс
    Попозиционная № ГП213454
    Выполнение работ по ремонту коксотушильного вагона Коксовый цех №2.
    Выполнение работ по ремонту коксотушильного вагона Коксовый цех №2.
    587750
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Челябинская область
    Быстрая регистрацияПодробнее Обучение закупкамПодробнее Сопровождение поставщиковПодробнее Получение ЭППодробнее
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014362
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Завод по производству СПГ» для нужд ООО «ГСП-6»
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства...
    594266
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    «ГСП-6»
    Попозиционная № АП014361
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства «Газоперерабатывающий комплекс в составе Комплекса переработки этаносодержащего газа в районе поселка Усть-Луга. Завод по производству СПГ» для нужд ООО «ГСП-6»
    Оказание услуг по аренде модулей и оборудования для потребности объекта строительства...
    594267
    Закупки корпоративных заказчиков
    Попозиционная
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    04.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Санкт-Петербург город
    ПАО МЗИК
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП № 32211084853
    Поставка щебня
    Поставка щебня
    594234
    Закупки корпоративных заказчиков
    Аукцион на понижение в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    08.02.2022 06:00(GMT+03:00)
    2 608 503
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    АО ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС СЛАВЯНКА
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП № 32211084928
    Поставка расходных материалов санитарно-гигиенического назначения для нужд гостиниц – филиалов АО «Гостиничный комплекс «Славянка»
    Поставка расходных материалов санитарно-гигиенического назначения для нужд гостиниц – филиалов...
    594260
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос котировок в электронной форме для СМСП
    СМСП
    Торги с ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    07.02.2022 10:00(GMT+03:00)
    887 101
    Лоты:
    1
    Регион:
    Москва
    ПАО Уралмашзавод
    Запрос предложений № ГП201720
    Салазки, шестерёнки
    Салазки, шестерёнки
    585497
    Закупки корпоративных заказчиков
    Запрос предложений
    Торги без ЭП
    Без обеспечения
    Поделиться
    Прием заявок:
    03.02.2022 11:00(GMT+03:00)
    Цена не указана
    Лоты:
    1
    Регион:
    Свердловская область
    Тендерная гарантия
    Тендерная гарантия
    • От 0,5%
    • До 60 дней
    • Рассмотрение от 10 мин.
    • Все тендерные площадки согласно 223-ФЗ, 44-ФЗ
    Подробнее
    Гарантия на возврат аванса
    Гарантия на возврат аванса
    • От 1,7%
    • До 3 лет
    • Любые заказчики и поставщики
    Подробнее
    Гарантия на исполнение контракта
    Гарантия на исполнение контракта
    • От 1,9%
    • До 5 лет
    • Гибкий подход при рассмотрении
    Подробнее
    Позвонить