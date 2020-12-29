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Номер извещения
ГП060456
Уникальный номер закупки
Наименование закупки
Электрощетка ЭГ74 5х20х25 L90 5В1-1 К1-2 200 ШТ Электрощетка ЭГ74 5х20х32 L90 5В1-1 К1-2-100 ШТ Электрощетка ЭГ74 7х20х35 L90 5В1-1.5 К1-2-150 ШТ
Валюта процедуры
RUB
Способ закупки
Запрос предложений
Дата публикации
25.12.2020 09:51
Срок рассмотрения документов для регистрации на ЭТП ГПБ,по регламенту площадки, составляет пять рабочих дней.
Нет прикрепленных документов
Наименование организатораОрганизатор
Юридический адрес
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
Почтовый адрес
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Контактный телефон
+7 3439 39-54-72
Факс
--
Адрес электронной почты
StulovaNV@kumw.ru
Ф.И.О. контактного лица
Cтулова Наталья Вячеславовна
Место рассмотрения предложений
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Закупки и тендеры
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Комплекс бизнес услуг для поставщика в финансовом супермаркете ЭТП ГПБ!
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Электрощетка ЭГ74 5х20х25 L90 5В1-1 К1-2 200 ШТ Электрощетка ЭГ74 5х20х32 L90 5В1-1 К1-2-100 ШТ Электрощетка ЭГ74 7х20х35 L90 5В1-1.5 К1-2-150 ШТ
Этапы закупочной процедуры
Дата и время окончания срока приема заявок
29.12.2020 08:00 GMT +329.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время окончания срока приема заявок ГП060456Дата и время окончания срока приема заявок Электрощетка ЭГ74 5х20х25 L90 5В1-1 К1-2 200 ШТ Электрощетка ЭГ74 5х20х32 L90 5В1-1 К1-2-100 ШТ Электрощетка ЭГ74 7х20х35 L90 5В1-1.5 К1-2-150 ШТ Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Дата и время вскрытия заявок
29.12.2020 08:0029.12.2020 08:0029.12.2020 08:00Europe/MoscowДата и время вскрытия заявок ГП060456Дата и время вскрытия заявок Электрощетка ЭГ74 5х20х25 L90 5В1-1 К1-2 200 ШТ Электрощетка ЭГ74 5х20х32 L90 5В1-1 К1-2-100 ШТ Электрощетка ЭГ74 7х20х35 L90 5В1-1.5 К1-2-150 ШТ Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Подведение итогов не позднее
29.12.2020 08:3029.12.2020 08:3029.12.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060456Подведение итогов не позднее Электрощетка ЭГ74 5х20х25 L90 5В1-1 К1-2 200 ШТ Электрощетка ЭГ74 5х20х32 L90 5В1-1 К1-2-100 ШТ Электрощетка ЭГ74 7х20х35 L90 5В1-1.5 К1-2-150 ШТ Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Текущий статус
Архив
Дата подведения итогов
29.12.202029.12.2020 08:3029.12.2020 08:30Europe/MoscowПодведение итогов не позднее ГП060456Подведение итогов не позднее Электрощетка ЭГ74 5х20х25 L90 5В1-1 К1-2 200 ШТ Электрощетка ЭГ74 5х20х32 L90 5В1-1 К1-2-100 ШТ Электрощетка ЭГ74 7х20х35 L90 5В1-1.5 К1-2-150 ШТ Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
Цена договора и требования к обеспечению
Предмет договора
Электрощетка ЭГ74 5х20х25 L90 5В1-1 К1-2 200 ШТ Электрощетка ЭГ74 5х20х32 L90 5В1-1 К1-2-100 ШТ Электрощетка ЭГ74 7х20х35 L90 5В1-1.5 К1-2-150 ШТ
Начальная цена
Цена не указана
Валюта
RUB
Размер обеспечения заявки (в рублях)
Не установлен
Условия
Условия договора
Количество поставляемого товара/объем выполняемых работ/оказываемых услуг
150 ШТ
Место поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5Рассчитать логистику >
Условия оплаты и поставки товаров/выполнения работ/оказания услуг
Требования к электронной подписи поставщиков
Подавать заявки без использования ЭП
Не разрешается
Получить электронную подпись
Требования к документации
Официальный сайт, на котором размещена документация
Не указан
Заказчики
Наименование заказчика
Адрес местонахождения
623405, ОБЛ СВЕРДЛОВСКАЯ, Г КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, УЛ ЗАВОДСКАЯ, ДОМ 5,
623405 Свердловская область г.Каменск-Уральский ул.Заводская д.5
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Документация лота
Нет прикрепленных документов
Кол-во: 200
Кол-во: 100
Кол-во: 150
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